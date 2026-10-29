América vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

Estamos en la recta final de la fase regular y el Club América recibirá al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX donde las Águilas buscarán conservar el liderato general.

A continuación, les dejamos la información más importante acerca de este enfrentamiento que se celebrará en la Ciudad de México.

Pronóstico SI Fútbol

Este cotejo será un encontronazo espectacular entre dos de los mejores clubes de los años recientes en el fútbol mexicano en donde nos han regalado muy buenos enfrentamientos, en los últimos cinco duelos entre sí, el cuadro escarlata se ha impuesto con tres triunfos, por un empate y solo una victoria del Ave.

Sin embargo, en el presente certamen el equipo del Estado de México no ha tenido su mejor rendimiento a comparación del cuadro de Guillermo Almada que ha lucido de mejor manera, por ello vemos posible un empate.

América 1-1 Toluca

¿A qué hora se juega el América vs Toluca?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 31 de octubre

: sábado 31 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede será el Estadio Banorte | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Toluca (últimos cinco enfrentamientos)

América : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Toluca: 3

Último partido entre ambos: 18/04/26 - América 2-1 Toluca - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Toluca América 1-1 Tijuana León 1-1 Toluca América 1-2 Pachuca Toluca 2-2 Tijuana Atlas 2-5 América Toluca 1-1 San Luis León 3-5 América Tigres 3-2 Toluca América 1-1 Monterrey Monterrey 2-1 Toluca

¿Cómo ver el América vs Toluca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime

Últimas noticias de América

Las Águilas vienen de disputar entresemana su partido aplazado frente a Xolos y no pudieron pasar del empate. Aún así, siguen como líderes de la clasificación ahora con solo dos puntos de ventaja sobre Cruz Azul.

Las malas noticias en el América pasasn por las bajas de Alejandro Zendejas y Raphael Veiga, que no estarán disponibles para este partido debido a sus molestias físicas.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Toluca

Los Diablos Rojos sumaron un punto en su visita al León, al mantenerse la igualdad 1-1 en el marcador, resultado que permitió a los dirigidos por Antonio Mohamed llegar a 23 unidades y mantenerse en zona de la calificación.

Antonio Mohamed consideró que el empate ante León fue un resultado justo y rescató el crecimiento de su plantel a pesar de las dificultades físicas y de calendario que han venido arrastrando a lo largo del torneo, pero aseguró que la prioridad sigue siendo recuperar su mejor versión y asegurar el pase a la Liguilla en el cierre de la fase regular.

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Erick Gutiérrez; Helinho, Jorge Díaz, Pável Pérez; Federico Viñas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27