Así quedaría la clasificación de la Champions League 2026/27 tras la jornada 4, según el Superordenador de Opta

La fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 llegó a su ecuador y las primeras cuatro jornadas dejaron un panorama cada vez más definido. Con 36 equipos en competencia, la lucha por ingresar directamente a los octavos de final y evitar la eliminación comienza a tomar forma.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En este contexto, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones para el cierre de la primera etapa del torneo. El modelo estadístico contempla tanto a los principales candidatos al título como a los clubes que podrían quedar fuera de la competición antes de los octavos de final.

El PSG y el Real Madrid lideran las proyecciones

El Paris Saint-Germain y el Real Madrid son los únicos equipos que mantienen un registro perfecto tras las primeras cuatro jornadas. Ambos suman 12 puntos y encabezan la clasificación, aunque el conjunto francés aparece ligeramente por delante en las previsiones de Opta.

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El equipo parisino goleó 6-0 al Villarreal, mientras que el Real Madrid protagonizó una nueva remontada para vencer 3-2 al AEK Atenas. Los dos clubes tienen grandes posibilidades de finalizar entre los ocho primeros y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

El Arsenal y el Bayern Múnich completan los primeros cuatro lugares de la proyección. Los londinenses empataron 2-2 frente al conjunto alemán en octubre, en el único partido en el que dejaron puntos en el camino.

Así quedaría la clasificación final

La supercomputadora proyecta que ocho equipos conseguirán el pase directo a los octavos de final, mientras que otros 16 deberán disputar los playoffs.

Posición Equipo Puntos proyectados 1 PSG 19,48 2 Real Madrid 19,50 3 Arsenal 18,84 4 Bayern Múnich 16,73 5 Barcelona 16,53 6 Manchester City 16,42 7 Liverpool 15,86 8 Aston Villa 15,11

El FC Barcelona y el Manchester City aparecen prácticamente igualados en la clasificación prevista. Su próximo enfrentamiento podría resultar determinante para definir sus posiciones definitivas.

El Liverpool y el Aston Villa completan el grupo de los ocho primeros; aunque ambos perdieron en la cuarta jornada, el modelo estadístico todavía los considera candidatos a conseguir el pase directo.

El Manchester United y el Como, entre las sorpresas

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico es la presencia del Manchester United entre los equipos que accederían a los playoffs. El conjunto inglés atraviesa una campaña irregular, pero consiguió una victoria clave frente a la Roma que le permitió recuperar terreno.

El Como también aparece entre los clubes que continuarían en la competición. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas atraviesa una destacada participación en su primera Champions League y podría finalizar entre los diez mejores de la fase de liga.

Los equipos que disputarían los playoffs

Posición Equipo Puntos proyectados 9 Club Brujas 14,85 10 Como 14,23 11 Borussia Dortmund 14,24 12 Real Betis 13,58 13 Sporting CP 13,40 14 Inter 12,80 15 Stuttgart 12,12 16 Manchester United 11,27 17 Atlético de Madrid 10,72 18 Galatasaray 10,73 19 Roma 9,73 20 Fenerbahçe 10,03 21 LASK 9,58 22 Bodø/Glimt 9,59 23 Viking 8,82 24 RB Leipzig 9,14

El pronóstico también contempla una clasificación para el Real Betis, que regresó a la Champions League después de dos décadas. El conjunto español podría finalizar por delante del Atlético de Madrid, semifinalista de la edición anterior.

La Roma, por su parte, aparece en el puesto 19. El equipo italiano dejó escapar ventajas importantes ante el Real Madrid y el Manchester United, resultados que complicaron sus posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final.

El Napoli y el Villarreal, en riesgo de eliminación

En el otro extremo de la clasificación, Opta proyecta que varios equipos históricos quedarán fuera de la competencia europea. El Napoli es uno de los casos más llamativos, ya que podría sufrir una segunda eliminación consecutiva durante la fase de liga.

El conjunto italiano tiene una proyección de apenas 8,14 puntos, una cifra que lo dejaría lejos de los primeros 24 puestos.

El Villarreal también atraviesa un panorama complicado: después de finalizar en la parte baja de la clasificación en la temporada anterior, el equipo español volvería a quedar eliminado de manera prematura.

Los 12 equipos que quedarían eliminados

Posición Equipo Puntos proyectados 25 PSV Eindhoven 8,73 26 Porto 8,52 27 Villarreal 8,60 28 Shakhtar Donetsk 8,18 29 Napoli 8,14 30 Feyenoord 7,65 31 AEK Atenas 6,97 32 Lens 7,13 33 Lille 5,68 34 Sabah 5,73 35 Slavia Praga 5,09 36 Slovan Bratislava 3,43

El PSV Eindhoven es el equipo que aparece con mayores posibilidades de abandonar la zona de eliminación. Sin embargo, necesitaría mejorar sus resultados en las próximas jornadas para aspirar a un lugar entre los 24 mejores.

El Arsenal, el principal candidato a ganar la Champions League 2026/27

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Aunque el PSG y el Real Madrid lideran la fase de liga, la supercomputadora de Opta coloca a Arsenal como el principal favorito a conquistar el título.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta busca su primera Champions League y aparece con un 22,56% de posibilidades de levantar el trofeo. El Bayern Múnich ocupa el segundo lugar, mientras que el PSG se encuentra en la tercera posición.

Los cuatro principales candidatos al título

Equipo Probabilidad de ganar Arsenal 22,56% Bayern Múnich 17,74% PSG 12,09% Manchester City 10,49%

El Bayern Múnich aparece como el principal perseguidor del Arsenal, con un 17,74% de posibilidades de conquistar su séptima Champions League. El equipo alemán buscará recuperarse de la eliminación sufrida ante el PSG en las semifinales de la edición anterior.

El conjunto parisino, vigente campeón, ocupa el tercer lugar con un 12,09%. La supercomputadora también contempla al Manchester City entre los principales candidatos, pese a que el equipo inglés no logró superar los cuartos de final en las últimas tres temporadas.

Los resultados de los próximos encuentros serán determinantes para definir quiénes avanzarán directamente a octavos de final, quiénes deberán disputar los playoffs y qué equipos quedarán eliminados.

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