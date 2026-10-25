La historia de este Clásico podría haber sido muy distinta. Rodri, uno de los fichajes del Barcelona en el mercado de verano, estuvo a punto de vestir la camiseta del Real Madrid. De hecho, el Merengue daba por hecha su incorporación e incluso había avanzado en las negociaciones para ofrecerle un contrato por cuatro temporadas. Sin embargo, la intervención de los culés cambió el destino del mediocampista.

Según reveló el diario Sport, el 5 de agosto fue la fecha que marcó el fin de una operación que Florentino Pérez consideraba prácticamente cerrada. El presidente madridista recibió durante sus vacaciones en Cádiz la noticia de que el ganador del Balón de Oro 2024 había rechazado la propuesta del club para, en cambio, incorporarse al proyecto de Hansi Flick.

Las negociaciones en la capital de España empezaron los primeros días de agosto, cuando el entorno de Rodri se reunió con José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid. El Merengue había decidido acelerar las gestiones después de conocer la intención del futbolista de salir del Manchester City.

Sin embargo, la relación entre las partes tenía diferencias. Según informó Sport, Rodri y su familia no estaban contentos con la actitud de Florentino Pérez y del club blanco luego de su conquista del Balón de Oro. Aun así, las conversaciones avanzaron hasta alcanzar un principio de acuerdo contractual, pendiente de la aprobación del jugador y de las negociaciones con los Citizens.

Fue ahi cuando apareció el Barça. Deco, director deportivo culé, tuvo una reunión confidencial con Pablo Barquero, representante del volante, donde manifestó la disposición del club a satisfacer sus condiciones económicas.

Rodri, Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

Además, la lesión de Frenkie de Jong, más grave de lo previsto, fue otro de los factores que influyó en el interés de los catalanes. Rodri podía convertirse en una incorporación estratégica, pero con una condición antes de presentar una oferta formal: el futbolista tenía que elegir expresamente a los culés y descartar al Madrid.

El campeón del mundo le dedicó 48 horas a evaluar las propuestas de los dos clubes. Si bien la posibilidad de instalarse otra vez en Madrid era una ventaja familiar, el mediocampista no estaba convencido con el proyecto deportivo de José Mourinho.

En cambio, el estilo de juego del Barça resultaba atractivo, sumado a las charlas con sus compañeros de la selección española que integran el plantel culé.

Por eso, fue el 5 de agosto cuando Barquero le comunicó a Deco la decisión del jugador. Posteriormente, el representante contactó al Real Madrid para agradecer la oferta y rechazarla, sin chances de retomar las negociaciones.