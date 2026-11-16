Así se jugaría la Liguilla ahora que todos han disputado 16 jornadas en la Liga MX

Con el triunfo 0-1 de Rayados de Monterrey sobre Querétaro, por fin han quedado atrás los duelos pendientes del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. El juego, que debió llevarse a cabo en la Fecha 7, se definió por la mínima del uruguayo Diego Rossi, lo que sirvió para colocar a los regios entre los ocho primeros de la tabla general, y a la vez, concretar la eliminación de Gallos Blancos, que había comenzado de gran forma estando en los primeros sitios y terminó desinflándose.

¡VICTORIA DE RAYADOS!



✅ Monterrey vence 1-0 a Querétaro.



🔝 Son séptimo lugar general con 24 puntos.



🤔 ¿Lograrán meterse a la liguilla?#Rayados #LigaMX #Monterrey pic.twitter.com/7zulgnM2DS — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 15, 2026

Tras la Fecha FIFA, el próximo fin de semana dará arranque la última jornada del semestre, sin embargo, tal como ha sucedido en los últimos años, no todos los encuentros se jugaran al mismo tiempo, así que eso le brinda facilidades a algunos y pocas esperanzas a otros, pues ya saben de qué depende si avanzan o no a la Liguilla o si solamente disputarán su cotejo por mero trámite.



Cruz Azul (32), América (30), Chivas (30), Toluca (27) y Atlas (27) ya tienen su boleto en mano para la Fiesta Grande, mientras Santos Laguna (25), Monterrey (24), León (23), Pachuca (22), Tijuana (22) y Pumas (21) se disputarán los últimos tres lugares tras el adiós de Querétaro (20).

¿Cómo se jugaría la Liguilla en este momento?

Charly Rodríguez y Rodrigo Echeverría | Jam Media/GettyImages

Si la fase regular hubiera culminado con el cotejo entre queretanos y regios, Cruz Azul se hubiera quedado con la cima, teniendo como contrincante a León. El primer juego sería en el Estadio Nou Camp y el segundo en el Estadio Banorte Azteca. Apenas el pasado domingo 1 de noviembre los dos se enfrentaron y La Máquina venció 2-1 a través de Andrés Montaño y el argentino José Paradela, con José ‘Plátano’ Alvarado descontando.

Edwin Cerrillo y Diego Rossi | Jam Media/GettyImages

En otra llave, el América, del técnico uruguayo Guillermo Almada, chocaría frente a Rayados de Monterrey, del argentino Matías Almeyda. El pasado sábado 10 de octubre, los dos igualaron 1-1 en el Coloso de Santa Úrsula, luego que Diego Rossi abriera el marcador y que el uruguayo Santiago Bueno empatara. El Estadio BBVA abriría sus puertas para la ida y el Estadio Banorte para la vuelta.

Aldo López y Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Asimismo, Chivas y Santos Laguna conformarían otro de los enfrentamientos. Estos dos se midieron muy temprano en el semestre justo cuando los Guerreros atravesaban una crisis que parecía irreversible. Aquel domingo 16 de agosto, el Rebaño Sagrado venció en la Comarca por la mínima de Ricardo Marín. El Estadio TSM Corona fungiría como sede el primer juego y el Estadio Akron para el segundo.

Ponchito González y Jesús Gallardo | Agustin Cuevas/GettyImages

Finalmente, Toluca y Atlas buscarían el boleto a las semifinales, una llave que no se ha movido en las últimas tres semanas, así que probablemente podría darse por hecho que tendrán que eliminarse. El pasado 12 de septiembre, los Diablos Rojos golearon 5-2 a través de Alexis Vega, Ricardo ‘Canelo’ Angulo, el uruguayo Federico Viñas y el portugués Paulinho Dias, junto a un autogol de Jorge Rodríguez, mientras los visitantes descontaron desde el argentino Florián Monzón y el caboverdiano Duk Barros. El Estadio Jalisco viviría el primer round y el Estadio Nemesio Diez cerraría el segundo.