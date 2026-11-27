Se han jugado ya los partidos de ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026, de la Liga MX y los aficionados han vivido de todo. La fieste comenzó con el 2-0 de los Diablos Rojos de Toluca frente al Atlas de Guadalajara, en lo que marcó el inicio del fin para el 'Turco' Mohamed con el equipo escarlata.

El propio miércoles, pero en punto de las 21:10 hrs, el Club de Fútbol Monterrey recibió a las Águilas del América en la cancha del estadio BBVA. El duelo se condicionó un poco debido a la expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 10 de la primera mitad, pero la Pandilla supo contener los ataques del conjunto azulcrema y el partido acabó 0-0.

De los encuentros del miércoles, los equipos que llegarán con ventaja para la vuelta son el América, por su posición en la tabla general, y los Diablos Rojos de Toluca, por haber derrotado a los rojinegros en los primeros 90 minutos de la llave.

En la segunda jornada de los cuartos de final, las Chivas cayeron 2-1 ante los Tuzos del Pachuca, en un duelo marcado por los golazos de Oussama Idrissi y su polémica expulsión tras un festejo que el árbitro interpretó como una burla hacia la banca del Rebaño Sagrado.

Terminan los primeros 90 minutos de la serie.



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Más tarde, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció con autoridad a los Panzas Verdes de León, pese a jugar en calidad de visitante, y ahora están verdaderamente cerca de amarrar su boleto a las semifinales por el campeonato mexicano.

De la jornada del día jueves, los que sacaron ventaja fueron el Pachuca y el Cruz Azul. Por lo tanto, entendiendo que las llaves todavía están abiertas y que cualquier cosa puede suceder en la vuelta, estos serían, hasta el momento, las semifinales del torneo de Apertura 2026:

Cruz Azul (2) vs Pachuca (8)

América (3) vs Toluca (5)

Sin lugar a dudas, el América vs Toluca sería una llave que nadie se querría perder, debido a la rivalidad histórica entre estos dos equipos. Rivalidad forjada con base en partidos memorables, muchos de ellos, en instancias finales, como los cuartos de final del Apertura 2024 y la final del Apertura 2025, por citar un par de ejemplos.

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