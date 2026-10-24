Así sería el XI ideal del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El mundo del fútbol se detendrá por un rato este domingo por la tarde: el FC Barcelona recibirá al Real Madrid por la décima jornada de LaLiga, donde el club catalán marcha como líder al cabo de nueve jornadas con puntaje ideal y los de Chamartín están terceros a seis de distancia.

En la semana jugaron por UEFA Champions League, donde los Blaugranas cayeron por 4-2 frente al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y los Blancos vencieron 4-1 al RB Leipzig en el Bernabéu para seguir con cosecha perfecta de unidades al termino de la tercera jornada de la etapa de liguilla.

Así se vería el once ideal del Clásico

POR: Thibaut Courtois - Interviene en la salida desde el fondo y tiene criterio para distribuir la pelota cuando el rival está presionando. Responde hasta cuando los remates llegan desde distancias muy cortas.

LD: Federico Valverde - En este momento de su carrera rinde mejor por el lateral derecho que en la mitad de la cancha, donde le costaba participar en la elaboración. Ahora puede aprovechar los espacios para sorprender llegando desde atrás y ser una alternativa ofensiva.



DFC: Ibrahima Konaté - Conformó una buena sociedad con Dean Huijsen desde su llegada y está mostrando toda su valía tras su paso por el Liverpool. Tiene la potencia necesaria para adelantarse a los delanteros rivales que buscan recibir de espaldas y disputar pelotas divididas.

DFC: Pau Cubarsí - Ahora se anima, de a poco, a participar en el ataque sin descuidar sus responsabilidades defensivas. Su trabajo de lectura para encontrar a sus compañeros en las salidas está cada vez más aceitado y le da respuestas a Flick.

LI: Marc Cucurella - Colabora en simultáneo tanto en defensa como en ataque, conformando un tándem temible con Yan Diomandé. Sin dudas está cada vez más cerca del nivel mostrado en la selección española.

MC: Rodri - Es uno de los fundamentales del equipo porque ordena el mediocampo y le da la jerarquía que necesita un equipo conformado, mayormente, por jugadores muy jóvenes. Se le nota a gusto rodeado de compañeros de la selección.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

MC: Pedri - Sacarle la pelota de los pies es una tarea casi imposible para los rivales. Va a tener que ser inteligente a la hora de conectar con Lamine Yamal y Anthony Gordon en las jugadas de ataque. Si lo consigue, los culés pueden tener muchas chances de causar daño.



ED: Lamine Yamal - Está jugando como nunca. Lleva ocho goles y nueve asistencias en este inicio de temporada y cada partido que pasa es mejor. Si se mantiene sano, volverá a ser candidato al Balón de Oro el año próximo.

MCO: Jude Bellingham - Se entiende bien con Kylian Mbappé y, por eso, el ataque del Real Madrid funciona. Lleva tres goles y tres asistencias en Liga. Juega mejor cuando encuentra libertad para acercarse al área y explotar su facilidad para aparecer sin marca.

EI: Raphinha - El goleador de LaLiga está de regreso y ya lleva 12 goles en España y dos en Europa. Ya pudo jugar tanto ante el Real Betis como frente al PSG, por lo que espera mostrar su mejor versión contra el Real Madrid el próximo domingo.

DC: Kylian Mbappé - Su mayor virtud está en lo que hace en el último segundo de cada jugada. Ahi de repente cambia la dirección de la pelota cuando el defensor ya hizo su movimiento o encontrar un remate otro no encontraría el espacio. Por eso, lleva 12 goles en la temporada en todas las competiciones.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Así formaría el XI ideal del Clásico (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Raphinha

Delantero: Kylian Mbappé

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