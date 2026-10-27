Balón de Oro 2026: la minúscula diferencia por la que Harry Kane venció a Mbappé

Harry Kane se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2026. El delantero inglés firmó una formidable temporada en la 2025/2026 con el Bayern Múnich y levantó tres títulos con los Bávaros, incluyendo la Bundesliga. Además, ganó la Bota de Oro por ser el máximo goleador del futbol europeo. En el Mundial 2026, comandó a Inglaterra al tercer lugar de la competencia y anotó seis goles.

Este año, la entrega del Balón de Oro fue difícil de pronosticar debido a la paridad de los contendientes. Después de la votación, Kane se terminó imponiendo ante Kylian Mbappé, quien quedó en segundo lugar, y a Lamine Yamal, que quedó en terce puesto.

¿Pero por cuántos puntos se impuso Harry Kane a Mbappé?

Harry Kane se impuso a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal | Jeff Spicer - UEFA/GettyImages

En entrevista con el diario deportivo francés L'Equipe, Vincent Garcia, editor en jefe de la revista France Football, declaró que la diferencia de puntos entre el delantero inglés y el francés fue "especialmente pequeña".

García mencionó que la brecha entre Kane y Mbappé fue de solamente 41 puntos, incluso menor a la que separó a Rodri de Vinicius Junior en la carrera por el Balón de Oro 2024.

Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, nous livre les premiers détails du Ballon d’Or 2026. L’écart entre Harry Kane, lauréat, et Kylian Mbappé, deuxième, est moins important que celui qui séparait Rodri de Vinicius Jr en 2024. pic.twitter.com/a0EpxFLUUk — L'Équipe (@lequipe) October 27, 2026

Los espectaculares números de Mbappé que casi le valen el Balón de Oro

Kylian Mbappé consiguió su mejor lugar en una votación por el Balón de Oro este año. En la edición de 2025, el francés quedó en séptimo; en 2024, en sexto; en 2023, en tercero; en 2022, en sexto; en 2021, en noveno; en 2019, en sexto; en 2018, en cuarto; y en 2017, en séptimo.

70th Ballon D'Or Ceremony - Arrivals | Gareth Cattermole/GettyImages

El delantero francés tuvo una gran temporada en lo individual. A pesar de no haber levantado ningún título con el Real Madrid, Mbappé jugó un total de 60 partidos con los merengues, anotó 58 goles y dio 13 asistencias.

En el Mundial 2026, el atacante galo se convirtió en el máximo goleador histórico de la justa y llegó con Francia hasta las semifinales. En la 2025/2026, fue el máximo goleador de LaLiga y la Champions League.