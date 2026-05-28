Bernardo Silva prioriza su fichaje por el FC Barcelona sobre el Atlético de Madrid

Cuando parecía que el Atlético de Madrid tenía encaminada la negociación por el fichaje de Bernardo Silva, el escenario cambió en cuestión de días y ahora el FC Barcelona gana terreno en la carrera por uno de los jugadores más codiciados del mercado europeo.

Según informó José Álvarez, periodista de El Chiringuito TV, el blaugrana considera cada vez más viable concretar la llegada del mediocampista del Manchester City. La posibilidad de incorporarlo sin pagar una cifra elevada de traspaso -dada la finalización de su contrato con el conjunto inglés- seduce a la dirigencia culé, que busca reforzar el plantel con nombres de jerarquía sin comprometer todavía más la situación económica del club.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Barcelona toma ventaja

Con la incorporación de Anthony Gordon al Barcelona prácticamente resuelta, la prioridad pasó a ser Bernardo Silva, un futbolista que desde hace tiempo gusta en la institución y que encaja en la idea futbolística del cuerpo técnico, bajo la conducción de Hansi Flick. Además, desde el entorno del jugador aseguran que el portugués ve con muy buenos ojos vestir la camiseta azulgrana y priorizaría una hipotética negociación con la dirigencia catalana por encima de cualquier otra.

Asimismo, en el Atlético existe preocupación por perder a uno de sus principales objetivos del mercado y la dirección deportiva ya comenzó a analizar alternativas ante un posible desenlace negativo. La intención del rojiblanco era sumar experiencia, creatividad y liderazgo para mantener la competitividad de cara a una nueva temporada; de hecho, el propio Diego Simeone consideraba que Silva era quien podía convertirse en esa pieza clave para renovar el equipo

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Bernardo Silva is being considered by Barcelona as a strong market opportunity due to the possibility of arriving as a free agent. The key now is convincing Flick, who currently believes he already has enough midfielders. Bernardo is very eager to play for… pic.twitter.com/Z9Zk6Cj22D — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 27, 2026

Por eso ahora, dadas las circunstancias que condicionan su fichaje, entre los nombres que aparecen en carpeta están Julian Brandt, figura del Borussia Dortmund, y William Gomes, una de las promesas juveniles del Porto.

Mientras tanto, Bernardo Silva mantiene el foco puesto en el próximo Mundial 2026, aunque su futuro sigue generando expectativa en toda Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES