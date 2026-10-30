Buenas noticias para Mourinho: Courtois se reincorpora al Real Madrid para visitar al Racing de Santander

El Real Madrid dio un verdadero golpe de autoridad en el Spotify Camp Nou el pasado domingo y buscará un nuevo triunfo que le permita acercarse a la cima de la clasificación de LaLiga, donde aún se encuentra el FC Barcelona con varios puntos de ventaja.

Para la visita al Racing de Santander, José Mourinho recibió una excelente noticia: Thibaut Courtois, que se perdió la visita a la Ciudad Condal por un estado gripal, está recuperado y podrá ser el guardameta titular en El Sardinero.

El choque correspondiente a la jornada 11 del campeonato español de Primera División se jugará este domingo desde las 17:15, hora local. Será la primera vez que estos equipos se vean las caras desde la vuelta de los cantábricos a la máxima categoría.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El Real Madrid se encuentra tercero en la tabla de posiciones de LaLiga a tres puntos del FC Barcelona, que se sitúa primero con 27 unidades. En el medio, con uno más que el Merengue, está el Atlético de Madrid. En esta jornada, el Blaugrana recibirá al Alavés y el Colchonero viajará a Valencia para enfrentarse al Levante.

En lo que va de la campaña, Courtois solamente se perdió el Clásico por el ya mencionado estado gripal: lleva jugados 12 partidos, con 14 goles en contra y dos vallas invictas en lo que fue un arranque colectivamente complicado para el Real Madrid. Si bien el triunfo más resonante llegó con Lunin en el arco, sin dudas el belga será crucial para luchar por los objetivos de la temporada 2026/27.

Courtois llegó al Real Madrid en agosto de 2018 y ha logrado conseguir grandísimos títulos, incluyendo dos UEFA Champions League, tres ediciones de LaLiga, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental. Además, lleva 115 presencias con la selección de Bélgica, donde alcanzó instancias definitorias de Mundiales en reiteradas oportunidades.

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