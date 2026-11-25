El caso Negreira se convirtió en uno de los mayores focos de conflicto institucional entre el Real Madrid y el FC Barcelona en los últimos años.

La investigación por los pagos que el conjunto catalán realizó a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, no solo abrió un frente judicial para el azulgrana, sino que también alimentó las diferencias entre los dos clubes más importantes del fútbol español.

En ese contexto, las declaraciones de Florentino Pérez volvieron a profundizar el enfrentamiento. El pasado 12 de mayo, durante una rueda de prensa, el presidente del Madrid hizo referencia a los perjuicios que, según su interpretación, habría sufrido su equipo a lo largo de distintas temporadas y aseguró que le habían "robado siete ligas".

Sus palabras generaron malestar en la dirigencia del Barcelona, que consideró que el máximo responsable del club madrileño había realizado acusaciones que excedían el contenido de la investigación judicial y afectaban directamente la reputación de la institución.

El Bernabéu vuelve a mostrar su indignación por el caso Negreira.https://t.co/pMPGyIQheJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2026

En esa línea, la entidad entendió que no podía dejar pasar esas manifestaciones sin solicitar una rectificación formal y decidió iniciar un procedimiento de conciliación como paso previo a una eventual querella.

De esta manera, una investigación centrada originalmente en los pagos a Negreira sumó otro frente de conflicto: la disputa por las declaraciones públicas de los dirigentes y el impacto que estas podrían tener sobre la imagen de ambos clubes.

¿Por qué hubo un acto de conciliación y qué reclamaba el Barcelona?

El procedimiento celebrado este miércoles 25 de noviembre en Madrid tenía como objetivo ofrecerle a Florentino Pérez la posibilidad de rectificar sus declaraciones antes de que el conflicto avanzara por la vía judicial. Se trata de un mecanismo previo a determinadas acciones legales, no de una audiencia para resolver la investigación principal del caso Negreira.

Según informó AS, los representantes legales de ambas instituciones no alcanzaron ningún acuerdo. El conjunto catalán pretendía que el dirigente merengue se retractara de sus afirmaciones y, al no producirse esa rectificación, ahora podría avanzar con una querella por injurias o calumnias.

Laporta responde desde Bakú y apunta contra Florentino

Mientras se desarrollaba el procedimiento en Madrid, Joan Laporta se encontraba en Bakú, donde acompañó al equipo antes de su compromiso de UEFA Champions League 2026/27 frente al Sabah.

El presidente azulgrana defendió la decisión de acudir a los tribunales y sostuvo que el club debía proteger sus intereses institucionales. "Acabaremos pidiéndoles royalties porque están promocionando su imagen a costa del Barça", ironizó, en referencia a las reiteradas menciones de Florentino Pérez al conjunto catalán.

Joan Laporta volvió a cuestionar a Florentino Pérez por sus declaraciones sobre el caso Negreira | NurPhoto/GettyImages

También consideró que el Real Madrid debería concentrarse en sus propios asuntos en lugar de continuar hablando del Barcelona: "solo saben hablar del Barça y en este sentido, pues bueno, yo creo que lo que tendrían que hacer es preocuparse de ellos mismos", sentenció.

¿Qué consecuencias podría tener el caso Negreira para los clubes?

La investigación principal busca esclarecer los pagos que el Barcelona realizó durante años a sociedades vinculadas a Negreira. Según las actuaciones judiciales, las cantidades investigadas rondarían los 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018.

El club sostiene que correspondían a informes técnicos y asesoramiento arbitral, mientras que la Justicia intenta determinar si existió alguna finalidad ilícita.

La causa se encuentra en una etapa avanzada de instrucción, después de las últimas declaraciones testimoniales de noviembre, y la jueza deberá decidir si corresponde abrir juicio oral, contra quiénes y por qué posibles delitos.

En el plano deportivo, la UEFA mantiene abierta su propia investigación y recibió documentación adicional enviada por el Real Madrid. Entre las posibles consecuencias contempladas por su reglamento figura la exclusión de competencias europeas durante una temporada si se acreditara una participación del club en actividades destinadas a influir ilegalmente en resultados.

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