¿Qué es el caso Negreira y su historia con el FC Barcelona?

El caso Negreira es uno de los más sonados en las últimas décadas. Dentro del mismo, se menciona al equipo FC Barcelona y algunos temas de posible ayuda arbitral. Aquí explicamos su origen, el involucramiento del Real Madrid y más.

El origen

Esta historia surge luego de una inspección de la Agencia Tributaria a sociedades vinculadas con el personaje. La Fiscalía comenzó sus pesquisas en 2022 y terminó poniendo el foco en las cantidades abonadas por el Barcelona. La investigación judicial analiza pagos millonarios realizados mientras José María Enríquez Negreira ocupaba un cargo relevante dentro del estamento arbitral español.

Las cifras varían dependiendo del periodo analizado y de los conceptos incluidos. La investigación judicial ha situado en aproximadamente 7,3 millones de euros los pagos examinados entre 2011 y 2018 a Negreira y su entrno, mientras otras reconstrucciones amplían el periodo hasta 2001 y elevan el importe acumulado. El objetivo de esos pagos constituye precisamente la cuestión central.

La investigación



FBL-ESP-CORRUPTION-TRIAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

La Fiscalía entiende que existen indicios para investigar si las operaciones buscaban influir en el ámbito arbitral, mientras el Barcelona niega haber comprado árbitros o resultados. La defensa azulgrana mantiene que el dinero correspondía a servicios culé asesoramiento técnico y elaboración de informes relacionados con árbitros, una práctica que consideran legítima.

Durante la instrucción, el Barcelona ha aportado centenares de documentos para respaldar su versión. Según información publicada sobre el procedimiento, el club entregó 629 informes relacionados con aquellos trabajos. Sin embargo, antiguos entrenadores como Luis Enrique y Ernesto Valverde declararon no haber utilizado tal documentación.

La causa involucra al propio Barcelona como person jurídica y a antiguos dirigentes de la institución, entre ellos Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau y Albert Soler. Joan Laporta ha comparecido como testigo por su primera etapa presidencial, al considerarse prescritos los posibles hechos correspondientes a aquel periodo.

Florentinos Pérez y el Real Madrid

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Real Madrid decidió decir presente en el procedimiento judicial como acusación particular y ha mantenido una postura muy firme. Durante 2026 incrementó sus actuaciones para obtener documentación adicional. En julio, la Audiencia de Barcelona estimó parcialmente uno de sus recursos y obligó al Barcelona a aportar determinados informes económicos y de auditoría elaborados entre 2010 y 2021.

Posteriormente el enfrentamiento trascendió la justicia española. El 17 de junio de 2026, Real Madrid comunicó que había presentado un escrito ante los órganos disciplinarios de la UEFA.

Según la posición del cuadro de la capital de España, existen evidencias que refuerzan los indicis sobre pagos prolongados y considera que el asunto representa un problema para la integridad de las competiciones.

La UEFA y su posicionamiento

UEFA Champions League 2026/27 league phase draw in Monaco | Anadolu/GettyImages

UEFA abrió en 2023 su propio procedimiento alrededor del caso. En julio de aquel año permitió provisionalmente a los culés participar en sus competiciones, dejando en suspenso el procedimiento relativo a su admisión y reservándose la posibilidad de adoptar posteriormente una decisión. Paralelamente, la investigación penal continuó desarrollándose en España.

El capítulo más reciente llegó este primero de octubre de 2026. UEFA confirmó haber recibido del Real Madrid “una cantidad sustancial de documentos” relacionados con el caso y señaló que sus inspectores éticos y disciplinarios valorarán ese material en cuenta dentro de la investigación.

El Barcelona respondió horas después para rechazar las interpretaciones que hablaban de una reapertura. “La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona”, aseguró la institución. Su argumento es que el procedimiento iniciado en 2023 permanecía existente: “Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado”, puntualizó el comunicado azulgrana.

La entidad catalana añadió que UEFA únicamente confirmó la recepción de los documentos madridistas y que estos serán analizados dentro de la investigación existente. Agregan que hasta el día de hoy, el organismo europeo no ha requerido más actos de presencia por parte de gente del o en el entorno del club.

Así, más de tres años después de hacerse público, el cso Negreira continúa sin una resolución definitiva. La justicia española debe determinar las responsabilidades penales que eventualmente correspondan, mientras UEFA conserva abierta su vía disciplinaria.

Barcelona mantiene que los pagos respondieron a servicios legítimos; Real Madrid continúa reclamando esclarecimiento y medidas ante los hechos que considera acreditados y por los cuales exige una sanción radical y sin precedentes para los culés.