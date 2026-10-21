Chivas define cuál será el primer fichaje que buscarán en el mercado de invierno

Las Chivas de Guadalajara han comenzado a planificar sus movimientos para el próximo mercado de invierno, con la contratación de un centro delantero como una de sus principales prioridades. La directiva rojiblanca considera necesario fortalecer su ataque después de las dificultades ofensivas que ha experimentado el equipo durante el semestre.

La salida de Armando González en el verano terminó por representar un golpe importante para el funcionamiento ofensivo del conjunto tapatío. Su ausencia dejó un vacío que hasta ahora no ha podido cubrirse completamente, situación que ha obligado al cuerpo técnico a probar más de un jugador en la posición.

¡CHIVAS BUSCARÍA UN ‘9’!🚨🚨🚨



✅ Chivas ha comenzado a planificar y buscar un delantero



✅ Ya sea de casa, de la Liga MX o no nacido en México



✅ La directiva del 'Rebaño' comenzará a buscar y a negociar las opciones que pueda encontrar para reforzar la delantera rojiblanca… pic.twitter.com/lgqJcX6wRi — MedioTiempo (@mediotiempo) October 21, 2026

Aunque Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda permanecen como alternativas para ocupar la posición de centro delantero, dentro de la institución existe la percepción de que ambas opciones no han estado a la altura del reto. Mucho menos, tienen el mismo aporte directo que González

En ese sentido, Gabriel Milito y la gerencia deportiva del Guadalajara ya comenzaron a valorar diferentes posibilidades para reforzar el ataque. El entrenador argentino participa en la planificación de la plantilla y entiende que sumar otro delantero es fundamental para recuperar la contundencia que el equipo perdió después de la salida de González.

Los Angeles Football Club v Guadalajara - Leagues Cup Phase One | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Por ahora, la búsqueda se encuentra en una etapa preliminar y todavía no existen nombres específicos definidos como objetivos prioritarios. Chivas contempla diferentes escenarios, desde futbolistas que actualmente participan en la Liga MX hasta alternativas que militan en el extranjero, dentro de las cuales, no hay nombres de sobra.

Una de las posibilidades que analiza la institución consiste en incorporar a un delantero formado dentro del propio fútbol mexicano, aunque tampoco se descarta explorar opciones de jugadores nacidos fuera del país que cumplan con los requisitos para representar al Guadalajara. La dirctiva pretende estudiar cuidadosamente cada alternativa antes de comenzar negociaciones formales.

De esta manera, todo apunta a que Chivas tendrá actividad durante el próximo mercado invernal, especialmente en una posición que ha generado preocupación durante los últimos meses. La intención de Milito y la dirigencia es encontrar un atacante capaz de ofrecer soluciones inmediatas.

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