Chivas repite como la base de la selección mexicana en la fecha FIFA de noviembre

Chivas se mantiene como la base de la selección mexicana de cara a la última fecha FIFA del año. El conjunto de Verde Valle aporta cinco futbolistas a la convocatoria de Rafael Márquez, reafirmando su protagonismo dentro del proyecto nacional y el crecimiento deportivo que ha experimentado durante los últimos meses.

Los cinco elementos considerados por el seleccionador mexicano son Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Diego Campillo y Santiago Sandoval. Todos ellos forman parte del Guadalajara y estarán disponibles para afrontar los duelos ida y vuelta ante Jamaica.

ELLOS SERÍAN LOS DEL REBAÑO EN EL TRI 😎



Tal y como adelantó nuestro columnista @ruubenrod ; Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval son los elementos que ya apartó Rafael Márquez en la lista que dará este jueves, pero en Verde Valle ya… pic.twitter.com/lmpn51ydMu — MedioTiempo (@mediotiempo) November 5, 2026

Dentro del grupo destacan tres futbolistas con experiencia mundialista: Roberto Alvarado, Luis Romo y Raúl Rangel. Los tres cuentan con un recorrido importante dntro del combinado nacional y representan una apuesta por la continuidad de lo que fue la era de Javier Aguirre.

Por otro lado, aparecen Diego Campillo y Santiago Sandoval, dos elementos que han conseguido abrirse camino dentro del panorama internacional gracias a sus actuaciones con Chivas. Ambos han recibido oportunidades directamente de Rafael Márquez, quien encuentra en ellos alternativas interesantes para fortalecer su plantel.

FBL-MEX-GUADALAJARA-ATLANTE | ULISES RUIZ/GettyImages

Esta nueva convocatoria también representa un reconocimiento al trabajo realizado por Gabriel Milito desde su llegada al banquillo del Guadalajara. El entrenador argentino ha conseguido potenciar el rendimiento colectivo de su plantilla, misma que suele estar en la cima de la Liga MX.

La constante presencia de jugadores rojiblancos en las convocatorias nacionales no parece ser una coincidencia. El proyecto deportivo de Milito ha permitido que diferentes elementos alcancen un nivel competitivo importante, situación que beneficia directamente al combinado mexicano.

Con cinco representantes en la última convocatoria del año, Chivas reafirma su importancia dentro del presente de la selección mexicana. Más allá del orgullo institucional, esta situación supone una recompensa al crecimiento deportivo experimentado durante la gestión de Gabriel Milito, cuyo trabajo comienza a reflejarse también fuera de las instalaciones de Verde Valle.

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