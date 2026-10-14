Cinco razones por las que Lamine Yamal debería ganar el Balón de Oro

"Por lo que ha hecho en la cancha, sus estadísticas y los títulos que ha ganado, para mí no existe ninguna discusión. Lamine tiene que ganar este premio. Lo tendría igual de definido aunque no fuera su compañero", aseguró Raphinha cuando le preguntaron quién debería quedarse con el Balón de Oro 2026.

Es una realidad que el delantero del Barcelona y de la selección de España volvió a cerrar una temporada extraordinaria, donde superó todas las expectativas respecto de lo que puede conseguir un futbolista de apenas 19 años.

Después de terminar segundo en la votación del año pasado, el español pretende dar el siguiente paso en su carrera y quedarse con el galardón. "Creo que todos los que ven fútbol conocen mis argumentos para ganar el Balón de Oro. Me divierto, juego bien y de la manera que quiero. También tuve la suerte de ganar muchos títulos", dijo Lamine.

La competencia está que arde y otros candidatos, como Harry Kane, Lionel Messi y Kylian Mbappé, tienen sus propios motivos para quedarse con el premio que se entregará el lunes 26 de octubre en Londres.

Determinar quién merece la distinción siempre tiene un componente subjetivo. Sin embargo, el del Barça tiene méritos deportivos, individuales y estadísticos para aspirar al primer lugar.

Campeón del Mundial 2026

Lamine Yamal, España | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Desde 1998, con las excepciones de Lionel Messi en 2010 y Cristiano Ronaldo en 2014, el Balón de Oro terminó en manos de un futbolista que había disputado la final del Mundial. Por eso, lo ocurrido durante la Copa del Mundo 2026 seguramente va a tener influencia en la votación.

Lamine fue uno de los futbolistas más importantes en la conquista del segundo título mundial de España, logro que consiguió menos de tres meses después de sufrir un desgarro en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Esa lesión le impidió disputar el cierre de la temporada con el Barça, pero consiguió recuperarse para participar en todos los encuentros de La Roja durante el torneo y fue titular en los últimos siete partidos.

Si bien su producción ofensiva no alcanzó los registros habituales (marcó un gol contra Arabia Saudita durante la fase de grupos y no sumó otras participaciones de gol) y el propio futbolista reconoció que estuvo lejos de su mejor versión, su influencia fue importante para el funcionamiento del equipo.

Su presencia por el sector derecho arrastraba las marcas rivales y permitía que sus compañeros encontraran espacios para atacar. Una de las jugadas que mejor representa esa situación terminó en el gol de Ferran Torres que le dio el título a España.

Según explicó el propio Yamal, los rivales se concentraron tanto en marcarlo que Pedro Porro quedó libre para enviar el remate que terminó en el gol de Ferran.

Una temporada extraordinaria con el Barcelona

Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Yamal se convirtió en el principal responsable de que los culés incorporaran dos trofeos más a sus vitrinas, entre ellos su segunda liga consecutiva y la tercera en la carrera del español. Sumado a eso, ganaron la Supercopa de España al Real Madrid en enero.

El extremo terminó la temporada 2025/26 como líder del Barça tanto en goles como en asistencias, y ko consiguió a pesar de perderse una serie de partidos a principios de la campaña y los últimos ocho por lesión.

Por otro lado, estableció un récord en LaLiga al convertirse en el primer futbolista en ganar tres veces el premio al Jugador del Mes durante una misma temporada. Ese buen rendimiento terminó siendo reconocido con la distinción al mejor jugador del torneo español.

Aunque el club de Cataluña ganó la liga local con comodidad, Lamine registró participaciones de gol en cuatro encuentros que estaban empatados o en los que su equipo perdía, todos resueltos por un margen de un tanto, y ayudó a rescatar puntos importantes.

Incluso en la eliminación de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, anotó un gol, generó siete chances y completó 18 regates, liderando los dos últimos apartados entre todos los futbolistas que participaron de la eliminatoria.

Las estadísticas

Lamine Yamal, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Lamine considera que la cantidad de goles no debería ser uno de los criterios principales para elegir al ganador del Balón de Oro. De todas formas, durante la temporada 2025/26 y por primera vez en su carrera superó las 20 anotaciones en un mismo año. Cerró la temporada con 25 goles entre el Barça y la selección española, de los cuales 24 fueron con los culés.

A ello se le sumaron 20 asistencias, el primer hat-trick de su carrera, 100 participaciones de gol desde su debut profesional y la mayor cantidad de anotaciones en las cinco principales ligas antes de cumplir 19 años, superando a Kylian Mbappé.

En LaLiga marcó 16 tantos y terminó como líder de asistencias por segundo año consecutivo, esta vez con 11.

Es un showman

Lamine Yamal, España | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Su manera de jugar lo convierte en uno de los futbolistas que más entretenimiento ofrece en la actualidad. El español es puro atrevimiento, creatividad, técnica y carisma. En los últimos dos años, muchos partidos del Barcelona fueron imperdibles por la posibilidad de presenciar alguna de sus jugadas.

Puede superar defensores con sus propios recursos individuales, encontrar soluciones ante estructuras defensivas complejas y crear oportunidades que parecían imposibles. Su estilo conserva características del fútbol callejero y una libertad poco habitual de las competiciones de este calibre.

Lamine da pases con el exterior del pie, asistencias de taco, amagues corporales, bicicletas, remates con efecto, chilenas y mucho más. Son recursos que hacen acordar a Neymar, el ídolo de su infancia.

En un fútbol cada vez más estructurado, donde muchas decisiones responden a sistemas tácticos (muy) estrictos, el español pasa a ser una alternativa diferente que aprovecha su talento natural y busca utilizar todos los recursos para superar a sus rivales.

El mejor adolescente del fútbol

Lamine Yamal, Barcelona | picture alliance/GettyImages

Lo que Yamal consiguió desde su irrupción en el fútbol profesional, sobre todo desde que cumplió 16 años, no tiene comparación con lo que hicieron otros futbolistas a esa edad. Ganar el Balón de Oro a los 19 años sería la coronación de una carrera que, pese a encontrarse en sus primeros años, ya tiene un palmarés envidiable.

Su juventud no debería perjudicarlo en la elección de 2026. El año pasado se convirtió en el primer futbolista que ganó dos veces el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador sub-21 del mundo. Ahora es candidato de nuevo y aspira a conseguir su tercera distinción.

Que Yamal consiga todos esos resultados siendo tan joven no hace más que fortalecer su candidatura. Su presencia en las principales competiciones y lo que hace con la pelota en los pies puede hacer olvidar que todavía es muy jóven.

El Balón de Oro sería el reconocimiento a todo lo que ya consiguió, sin necesidad de esperar a lo que pueda lograr en el futuro.

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