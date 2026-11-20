Han pasado 13 años desde la salida del GTA V, un mítico videojuego que marcó una era para varias generaciones de aficionados al entretenimiento digital. La actualidad ha cambiado mucho desde ese entonces, no solo para el mundo del fútbol sino para el planeta entero.

Aprovechando el lanzamiento del esperado GTA VI, repasamos la alineación del conjunto Blaugrana hace 13 años.

¿Cómo estaba el FC Barcelona cuándo se lanzó el GTA V?

El FC Barcelona estaba atravesando un gran momento en su historia, pero en esas temporadas post salida de Pep Guardiola les costó levantar trofeos en comparación a lo que venían haciendo. Al que no le pesaba para nada esta situación era a Leo Messi, que en 2012 había cerrado el año calendario con récord absoluto de goles (91) y había ganado un nuevo Balón de Oro.

Neymar estaba haciendo sus primeras armas en el club, mientras que el mediocampo compuesto por Sergio Busquets, Xavi y Andrés Iniesta era un deleite para los fanáticos del fútbol en general, no solo del club catalán.

Esa temporada fue sin grandes éxitos para ellos: solamente alzaron la Supercopa de España venciendo al Atlético de Madrid gracias a un gol de visitante, mientras que en LaLiga fueron segundos del Colchonero, mismo club que los eliminó de la UEFA Champions League en cuartos de final. En la Copa del Rey perdieron la final 2-1 ante el Real Madrid en Mestalla.

Así formó el FC Barcelona la semana que salió el GTA V

POR: Víctor Valdés - Era el titular indiscutido y uno de los referentes del vestuario Blaugrana. Estaba atravesando su última temporada en el Barcelona, ya que había comunicado su intención de no renovar el contrato. Era considerado uno de los mejores porteros del mundo y tenía un papel fundamental en la salida de balón.

LD: Dani Alves - Se trataba del dueño absoluto del lateral derecho. Era uno de los futbolistas más importantes del equipo por su profundidad, capacidad ofensiva y asociación con Leo Messi, con el cual formaron un tándem tan temible como histórico.

DFC: Javier Mascherano - Se había consolidado como central después de llegar al club en 2010 para jugar como mediocampista defensivo. La lesión de Carles Puyol le permitía tener todavía más protagonismo.

DFC: Gerard Piqué - Era uno de los líderes del equipo y una pieza fundamental en el modelo de juego por su capacidad para iniciar las jugadas desde atrás. Tenía 26 años y atravesaba una etapa de madurez futbolística.

LI: Adriano Correia - Aquella noche ocupó el lateral izquierdo debido a una lesión de Jordi Alba, habitual titular. Su versatilidad lo convertía en un futbolista muy útil para Martino ya que podía jugar por ambas bandas.

MC: Sergio Busquets - Era el mediocentro defensivo titular y uno de los grandes especialistas del mundo en su posición. Su inteligencia táctica, capacidad para recuperar y distribución eran fundamentales para el funcionamiento colectivo.

Busquets e Iniesta, un mediocampo de lujo | Dan Dennison/GettyImages

MC: Andrés Iniesta - Era uno de los grandes referentes futbolísticos del Barcelona. Era titular indiscutido y formaba, junto a Xavi y Busquets, uno de los mediocampos más reconocidos del fútbol mundial. Su creatividad y capacidad para superar líneas eran fundamentales.

MC: Césc Fábregas - Había regresado dos temporadas antes desde el Arsenal y buscaba consolidarse definitivamente. Podía jugar como interior, mediapunta o incluso falso nueve. Martino le estaba dando bastante protagonismo y aquella noche fue titular en el mediocampo junto a Busquets e Iniesta, saliendo reemplazado pasados los 70 minutos para el ingreso de Xavi.

ED: Alexis Sánchez - Atravesaba una etapa de recuperación de confianza. Después de dos temporadas con rendimientos irregulares, había comenzado muy bien la 2013/14. Competía principalmente con Pedro por un lugar en el ataque y Martino lo eligió para acompañar a Messi y Neymar.

EI: Neymar - Fue el fichaje estrella del verano de 2013. El Barcelona había pagado aproximadamente 57 millones de euros para incorporarlo desde Santos. Tenía 21 años y llegaba después de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol brasileño. Existía una enorme expectativa por su asociación con Messi. Aquel fue su primer partido de Champions con el Barcelona como titular.

DC: Leo Messi - Venía de marcar 60 goles en la temporada anterior y seguía siendo el principal referente ofensivo. A sus 26 años estaba en plena madurez futbolística. Aquella noche convirtió tres goles. Una de las mejores épocas del más grande de la historia.

Leo marcó tres y Piqué el restante | David Ramos/GettyImages

¿Cuánto ha cambiado el FC Barcelona en 13 años?

A los dos años lograron ganar por última vez la UEFA Champions League, y desde allí tuvieron una grandísima deuda en materia de campeonatos internacionales. En el plano local se mantuvieron fuertes a pesar del recambio de jugadores y el retiro de figuras.

Por el banquillo pasaron varios entrenadores tras la salida del ya mencionado Tata Martino: Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernández y Hansi Flick.

No solo el volante central devenido en entrenador colgó las botas: casi todos los de la época dorada del Barcelona lo han hecho. Gerard Piqué es empresario, entre otras cosas inversionista de la Copa Davis y la Kings League, mientras que Neymar se marchó al PSG en un fichaje récord y Messi se fue en medio de un escándalo con Laporta al mismo club.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA