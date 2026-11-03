Skip to main content
Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 11 si no hubiera VAR?

Sin sus intervenciones, el Atlético igualaría al Barcelona y el Betis perdería seis puntos.
Lucía Domínguez|
Pau Cubarsi (FC Barcelona) and Lucas Boye (Alaves) seen in
Pau Cubarsi (FC Barcelona) and Lucas Boye (Alaves) seen in | SOPA Images/GettyImages

La undécima jornada de LaLiga 2026/27 volvió a poner al VAR en el centro de la discusión y dejó resultados importantes en la pelea por el campeonato: el FC Barcelona goleó 6-1 al Alavés y recuperó confianza tras perder el Clásico, mientras que el Atlético de Madrid venció 2-0 al Levante y el Real Madrid se impuso 3-0 ante el Racing de Santander.

Sin embargo, las intervenciones del videoarbitraje también modificaron el desarrollo de varios encuentros y, sin ellas, la clasificación presentaría diferencias importantes.

El Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, más cerca

En la tabla oficial, el Barcelona lidera con 30 puntos, seguido por el Atlético, con 28, y el Real Madrid, con 27. Sin las intervenciones del VAR, el conjunto rojiblanco llegaría a 30 puntos e igualaría al equipo de Hansi Flick en lo más alto, aunque los catalanes conservarían el primer puesto por diferencia de goles; el merengue también sumaría una unidad y alcanzaría las 28.

De esta manera, la distancia entre los tres principales candidatos al título se reduciría considerablemente y la pelea por la cima tendría un panorama todavía más ajustado.

El Betis sería el más perjudicado

El cambio más significativo estaría en la situación del Real Betis. Actualmente cuarto con 23 unidades, pasaría a tener solamente 17 en la clasificación alternativa, una pérdida de seis puntos que lo haría caer hasta la quinta posición.

La Real Sociedad aprovecharía ese movimiento para subir al cuarto lugar, con sus 19 puntos intactos. El Sevilla también perdería terreno: bajaría de 17 a 15 unidades y quedaría séptimo, por detrás del Athletic Club, que conservaría sus 15 puntos.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

Barcelona

30

Barcelona

30

Atlético de Madrid

28

Atlético de Madrid

30

Real Madrid

27

Real Madrid

28

Betis

23

Real Sociedad

19

Real Sociedad

19

Betis

17

Sevilla

17

Athletic Club

15

Athletic Club

15

Sevilla

15

Villarreal

12

Villarreal

14

Celta

12

Getafe

14

Alavés

12

Rayo Vallecano

14

Rayo Vallecano

12

Espanyol

13

Getafe

12

Alavés

13

Deportivo

11

Celta

12

Espanyol

11

Levante

12

Osasuna

11

Deportivo

11

Racing

11

Elche

10

Elche

10

Racing

10

Levante

10

Valencia

9

Valencia

9

Osasuna

8

Málaga

5

Málaga

4

El Getafe, el Rayo y el Villarreal ganarían posiciones

En la zona media, el Getafe sería uno de los equipos más beneficiados: pasaría de 12 a 14 puntos y escalaría del duodécimo al noveno puesto. El Rayo Vallecano también sumaría dos unidades, mientras que el Villarreal tendría el mismo incremento y llegaría a 14.

El Espanyol alcanzaría los 13 puntos y el Alavés subiría a 13, aunque ambos modificarían sus posiciones en la tabla. Por su parte, el Levante pasaría de 10 a 12 unidades y avanzaría hasta el decimocuarto lugar.

Players and fans of Real Racing Club seen in action during
Players and fans of Real Racing Club seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Los comprometidos en el descenso

En la parte baja, el Racing perdería un punto y caería hasta la decimoséptima posición, con 10 unidades; el Osasuna sería otro de los perjudicados, ya que pasaría de 11 a ocho puntos y retrocedería hasta el decimonoveno puesto. El Málaga continuaría como colista, aunque perdería una unidad y quedaría con cuatro.

Las decisiones del VAR que modificaron la tabla

Entre las intervenciones más importantes de la jornada estuvieron el penal señalado para el Atlético por una infracción de Le Normand sobre Mikautadze, la pena máxima concedida a Osasuna por un agarrón sobre Budimir y la anulación de un gol de Ünal por fuera de juego.

También hubo revisiones que permitieron validar anotaciones inicialmente anuladas, como ocurrió con los tantos de Abde y Adrián Niño. Estas decisiones explican parte de las diferencias entre ambas clasificaciones.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.