¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 11 si no hubiera VAR?

La undécima jornada de LaLiga 2026/27 volvió a poner al VAR en el centro de la discusión y dejó resultados importantes en la pelea por el campeonato: el FC Barcelona goleó 6-1 al Alavés y recuperó confianza tras perder el Clásico, mientras que el Atlético de Madrid venció 2-0 al Levante y el Real Madrid se impuso 3-0 ante el Racing de Santander.

Sin embargo, las intervenciones del videoarbitraje también modificaron el desarrollo de varios encuentros y, sin ellas, la clasificación presentaría diferencias importantes.

El Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, más cerca

En la tabla oficial, el Barcelona lidera con 30 puntos, seguido por el Atlético, con 28, y el Real Madrid, con 27. Sin las intervenciones del VAR, el conjunto rojiblanco llegaría a 30 puntos e igualaría al equipo de Hansi Flick en lo más alto, aunque los catalanes conservarían el primer puesto por diferencia de goles; el merengue también sumaría una unidad y alcanzaría las 28.

De esta manera, la distancia entre los tres principales candidatos al título se reduciría considerablemente y la pelea por la cima tendría un panorama todavía más ajustado.

El Betis sería el más perjudicado

El cambio más significativo estaría en la situación del Real Betis. Actualmente cuarto con 23 unidades, pasaría a tener solamente 17 en la clasificación alternativa, una pérdida de seis puntos que lo haría caer hasta la quinta posición.

La Real Sociedad aprovecharía ese movimiento para subir al cuarto lugar, con sus 19 puntos intactos. El Sevilla también perdería terreno: bajaría de 17 a 15 unidades y quedaría séptimo, por detrás del Athletic Club, que conservaría sus 15 puntos.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos Barcelona 30 Barcelona 30 Atlético de Madrid 28 Atlético de Madrid 30 Real Madrid 27 Real Madrid 28 Betis 23 Real Sociedad 19 Real Sociedad 19 Betis 17 Sevilla 17 Athletic Club 15 Athletic Club 15 Sevilla 15 Villarreal 12 Villarreal 14 Celta 12 Getafe 14 Alavés 12 Rayo Vallecano 14 Rayo Vallecano 12 Espanyol 13 Getafe 12 Alavés 13 Deportivo 11 Celta 12 Espanyol 11 Levante 12 Osasuna 11 Deportivo 11 Racing 11 Elche 10 Elche 10 Racing 10 Levante 10 Valencia 9 Valencia 9 Osasuna 8 Málaga 5 Málaga 4

El Getafe, el Rayo y el Villarreal ganarían posiciones

En la zona media, el Getafe sería uno de los equipos más beneficiados: pasaría de 12 a 14 puntos y escalaría del duodécimo al noveno puesto. El Rayo Vallecano también sumaría dos unidades, mientras que el Villarreal tendría el mismo incremento y llegaría a 14.

El Espanyol alcanzaría los 13 puntos y el Alavés subiría a 13, aunque ambos modificarían sus posiciones en la tabla. Por su parte, el Levante pasaría de 10 a 12 unidades y avanzaría hasta el decimocuarto lugar.

Players and fans of Real Racing Club seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Los comprometidos en el descenso

En la parte baja, el Racing perdería un punto y caería hasta la decimoséptima posición, con 10 unidades; el Osasuna sería otro de los perjudicados, ya que pasaría de 11 a ocho puntos y retrocedería hasta el decimonoveno puesto. El Málaga continuaría como colista, aunque perdería una unidad y quedaría con cuatro.

Las decisiones del VAR que modificaron la tabla

Entre las intervenciones más importantes de la jornada estuvieron el penal señalado para el Atlético por una infracción de Le Normand sobre Mikautadze, la pena máxima concedida a Osasuna por un agarrón sobre Budimir y la anulación de un gol de Ünal por fuera de juego.

También hubo revisiones que permitieron validar anotaciones inicialmente anuladas, como ocurrió con los tantos de Abde y Adrián Niño. Estas decisiones explican parte de las diferencias entre ambas clasificaciones.

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