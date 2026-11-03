¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 11 si no hubiera VAR?
La undécima jornada de LaLiga 2026/27 volvió a poner al VAR en el centro de la discusión y dejó resultados importantes en la pelea por el campeonato: el FC Barcelona goleó 6-1 al Alavés y recuperó confianza tras perder el Clásico, mientras que el Atlético de Madrid venció 2-0 al Levante y el Real Madrid se impuso 3-0 ante el Racing de Santander.
Sin embargo, las intervenciones del videoarbitraje también modificaron el desarrollo de varios encuentros y, sin ellas, la clasificación presentaría diferencias importantes.
El Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, más cerca
En la tabla oficial, el Barcelona lidera con 30 puntos, seguido por el Atlético, con 28, y el Real Madrid, con 27. Sin las intervenciones del VAR, el conjunto rojiblanco llegaría a 30 puntos e igualaría al equipo de Hansi Flick en lo más alto, aunque los catalanes conservarían el primer puesto por diferencia de goles; el merengue también sumaría una unidad y alcanzaría las 28.
De esta manera, la distancia entre los tres principales candidatos al título se reduciría considerablemente y la pelea por la cima tendría un panorama todavía más ajustado.
El Betis sería el más perjudicado
El cambio más significativo estaría en la situación del Real Betis. Actualmente cuarto con 23 unidades, pasaría a tener solamente 17 en la clasificación alternativa, una pérdida de seis puntos que lo haría caer hasta la quinta posición.
La Real Sociedad aprovecharía ese movimiento para subir al cuarto lugar, con sus 19 puntos intactos. El Sevilla también perdería terreno: bajaría de 17 a 15 unidades y quedaría séptimo, por detrás del Athletic Club, que conservaría sus 15 puntos.
¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
Barcelona
30
Barcelona
30
Atlético de Madrid
28
Atlético de Madrid
30
Real Madrid
27
Real Madrid
28
Betis
23
Real Sociedad
19
Real Sociedad
19
Betis
17
Sevilla
17
Athletic Club
15
Athletic Club
15
Sevilla
15
Villarreal
12
Villarreal
14
Celta
12
Getafe
14
Alavés
12
Rayo Vallecano
14
Rayo Vallecano
12
Espanyol
13
Getafe
12
Alavés
13
Deportivo
11
Celta
12
Espanyol
11
Levante
12
Osasuna
11
Deportivo
11
Racing
11
Elche
10
Elche
10
Racing
10
Levante
10
Valencia
9
Valencia
9
Osasuna
8
Málaga
5
Málaga
4
El Getafe, el Rayo y el Villarreal ganarían posiciones
En la zona media, el Getafe sería uno de los equipos más beneficiados: pasaría de 12 a 14 puntos y escalaría del duodécimo al noveno puesto. El Rayo Vallecano también sumaría dos unidades, mientras que el Villarreal tendría el mismo incremento y llegaría a 14.
El Espanyol alcanzaría los 13 puntos y el Alavés subiría a 13, aunque ambos modificarían sus posiciones en la tabla. Por su parte, el Levante pasaría de 10 a 12 unidades y avanzaría hasta el decimocuarto lugar.
Los comprometidos en el descenso
En la parte baja, el Racing perdería un punto y caería hasta la decimoséptima posición, con 10 unidades; el Osasuna sería otro de los perjudicados, ya que pasaría de 11 a ocho puntos y retrocedería hasta el decimonoveno puesto. El Málaga continuaría como colista, aunque perdería una unidad y quedaría con cuatro.
Las decisiones del VAR que modificaron la tabla
Entre las intervenciones más importantes de la jornada estuvieron el penal señalado para el Atlético por una infracción de Le Normand sobre Mikautadze, la pena máxima concedida a Osasuna por un agarrón sobre Budimir y la anulación de un gol de Ünal por fuera de juego.
También hubo revisiones que permitieron validar anotaciones inicialmente anuladas, como ocurrió con los tantos de Abde y Adrián Niño. Estas decisiones explican parte de las diferencias entre ambas clasificaciones.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.