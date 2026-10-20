¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 9 si no hubiera VAR?

La novena jornada de LaLiga 2026/27 dejó resultados contundentes y movimientos importantes tanto en la parte alta como en el fondo de la tabla.

El VAR volvió a tener protagonismo, con intervenciones que generaron cambios en acciones determinantes; las revisiones no solo influyeron en el desarrollo de algunos encuentros, sino que también abren el interrogante sobre cómo se distribuirían los puntos si esas decisiones hubieran sido diferentes.

Mientras el FC Barcelona se mantiene como líder tras un inicio perfecto, el Atlético de Madrid y el Real Madrid siguen al acecho. Sin embargo, si se revisan los resultados sin tener en cuenta las intervenciones del videoarbitraje, el panorama cambia para varios equipos y condiciona la pelea por los puestos europeos y la permanencia.

📊 Así queda la clasificación de #LALIGAEASPORTS tras la disputa de la jornada 9. pic.twitter.com/0hQ3tEKV4w — LALIGA (@LaLiga) October 19, 2026

El Atlético, el gran beneficiado

El conjunto rojiblanco sería uno de los equipos más favorecidos si se eliminaran las intervenciones del VAR: ante el Villarreal, el videoarbitraje intervino para sancionar un empujón de Robin Le Normand sobre Georges Mikautadze dentro del área y el georgiano convirtió el penal para el 2-2 definitivo.

Sin esa decisión, el equipo madrileño pasaría de 22 a 24 puntos con la victoria por 2-1 y se consolidaría en la segunda posición, por detrás de un Barcelona que mantendría el liderato con 27 unidades.

La diferencia también se reflejaría en la distancia respecto al Madrid. Sin la tecnología arbitral, los merengues sumarían 22 puntos, uno más que en la clasificación oficial, aunque continuarían terceros. De esta manera, el equipo de Diego Simeone ampliaría su ventaja sobre su principal rival en la lucha por los primeros puestos.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos Barcelona 27 Barcelona 27 Atlético de Madrid 22 Atlético de Madrid 24 Real Madrid 21 Real Madrid 22 Betis 19 Real Sociedad 16 Real Sociedad 16 Betis 13 Sevilla 14 Sevilla 12 Alavés 11 Celta 11 Celta 11 Villarreal 11 Deportivo 11 Deportivo 11 Osasuna 11 Alavés 10 Athletic Club 9 Espanyol 10 Villarreal 9 Getafe 10 Espanyol 8 Rayo Vallecano 10 Rayo Vallecano 8 Athletic Club 9 Getafe 8 Levante 9 Racing de Santander 8 Osasuna 8 Levante 7 Elche 7 Elche 7 Racing de Santander 7 Valencia 6 Valencia 6 Málaga 4 Málaga 4

Uno de los cambios más llamativos aparecería en la pelea por Europa: el Betis, que ocupa la cuarta posición con 19 puntos en la tabla original, bajaría hasta el quinto lugar y se quedaría con 13 unidades en el escenario sin VAR.

La Real Sociedad, en cambio, conservaría sus 16 puntos y ascendería al cuarto puesto, por lo que se metería en zona de clasificación para la Europa League.

El Sevilla también perdería terreno, aunque su caída sería menos pronunciada; pasaría de 14 a 12 puntos y mantendría la sexta posición, mientras que el Celta y el Villarreal ganarían protagonismo en la zona media de la clasificación.

El Racing caería al descenso

La zona baja también presentaría modificaciones importantes. El Racing de Santander, que suma ocho puntos en la clasificación oficial, perdería una unidad y caería hasta la decimoctava posición, con lo que entraría en los puestos de descenso.

FBL-ESP-LIGA-SANTANDER-VILLARREAL | ANDER GILLENEA/GettyImages

En el fondo de la clasificación, el Elche, el Valencia y el Málaga continuarían en puestos de descenso. La principal diferencia sería la entrada del Racing en esa zona, en detrimento del Elche, que subiría hasta la decimoséptima posición.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27