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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 9 si no hubiera VAR?

Las decisiones arbitrales habrían modificado la distribución de puntos en varios equipos.
Lucía Domínguez|
Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports
Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La novena jornada de LaLiga 2026/27 dejó resultados contundentes y movimientos importantes tanto en la parte alta como en el fondo de la tabla.

El VAR volvió a tener protagonismo, con intervenciones que generaron cambios en acciones determinantes; las revisiones no solo influyeron en el desarrollo de algunos encuentros, sino que también abren el interrogante sobre cómo se distribuirían los puntos si esas decisiones hubieran sido diferentes.

Mientras el FC Barcelona se mantiene como líder tras un inicio perfecto, el Atlético de Madrid y el Real Madrid siguen al acecho. Sin embargo, si se revisan los resultados sin tener en cuenta las intervenciones del videoarbitraje, el panorama cambia para varios equipos y condiciona la pelea por los puestos europeos y la permanencia.

El Atlético, el gran beneficiado

El conjunto rojiblanco sería uno de los equipos más favorecidos si se eliminaran las intervenciones del VAR: ante el Villarreal, el videoarbitraje intervino para sancionar un empujón de Robin Le Normand sobre Georges Mikautadze dentro del área y el georgiano convirtió el penal para el 2-2 definitivo.

Sin esa decisión, el equipo madrileño pasaría de 22 a 24 puntos con la victoria por 2-1 y se consolidaría en la segunda posición, por detrás de un Barcelona que mantendría el liderato con 27 unidades.

La diferencia también se reflejaría en la distancia respecto al Madrid. Sin la tecnología arbitral, los merengues sumarían 22 puntos, uno más que en la clasificación oficial, aunque continuarían terceros. De esta manera, el equipo de Diego Simeone ampliaría su ventaja sobre su principal rival en la lucha por los primeros puestos.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

Barcelona

27

Barcelona

27

Atlético de Madrid

22

Atlético de Madrid

24

Real Madrid

21

Real Madrid

22

Betis

19

Real Sociedad

16

Real Sociedad

16

Betis

13

Sevilla

14

Sevilla

12

Alavés

11

Celta

11

Celta

11

Villarreal

11

Deportivo

11

Deportivo

11

Osasuna

11

Alavés

10

Athletic Club

9

Espanyol

10

Villarreal

9

Getafe

10

Espanyol

8

Rayo Vallecano

10

Rayo Vallecano

8

Athletic Club

9

Getafe

8

Levante

9

Racing de Santander

8

Osasuna

8

Levante

7

Elche

7

Elche

7

Racing de Santander

7

Valencia

6

Valencia

6

Málaga

4

Málaga

4

Uno de los cambios más llamativos aparecería en la pelea por Europa: el Betis, que ocupa la cuarta posición con 19 puntos en la tabla original, bajaría hasta el quinto lugar y se quedaría con 13 unidades en el escenario sin VAR.

La Real Sociedad, en cambio, conservaría sus 16 puntos y ascendería al cuarto puesto, por lo que se metería en zona de clasificación para la Europa League.

El Sevilla también perdería terreno, aunque su caída sería menos pronunciada; pasaría de 14 a 12 puntos y mantendría la sexta posición, mientras que el Celta y el Villarreal ganarían protagonismo en la zona media de la clasificación.

El Racing caería al descenso

La zona baja también presentaría modificaciones importantes. El Racing de Santander, que suma ocho puntos en la clasificación oficial, perdería una unidad y caería hasta la decimoctava posición, con lo que entraría en los puestos de descenso.

FBL-ESP-LIGA-SANTANDER-VILLARREAL
FBL-ESP-LIGA-SANTANDER-VILLARREAL | ANDER GILLENEA/GettyImages

En el fondo de la clasificación, el Elche, el Valencia y el Málaga continuarían en puestos de descenso. La principal diferencia sería la entrada del Racing en esa zona, en detrimento del Elche, que subiría hasta la decimoséptima posición.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.