¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 después del Clásico si no hubiera VAR?

La jornada 10 de LaLiga tuvo un partido que se llevó de manera excluyente toda la atención y terminó en sorpresa: el FC Barcelona perdió 2-1 con el Real Madrid en el Spotify Camp Nou dejando así atrás su invicto y la oportunidad de romper el récord absoluto de arranque perfecto en el campeonato español de Primera División.

El VAR tuvo un fin de semana con bastante actividad, siendo fundamental de arranque para el reparto de puntos en el duelo entre Alavés y Málaga, crucial por la zona baja de la tabla. Apareció, sin éxito, en Racing de Santander - Espanyol, mientras que Valencia vs Villarreal tuvo bastante trabajo con más de una intervención.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona buscará la recuperación contra el Alavés en casa, mientras que el Real Madrid visitará El Sardinero por primera vez en muchos años para enfrentarse al Racing de Santander. El Atlético de Madrid, segundo en la tabla, irá a Valencia para enfrentarse en el primer turno del sábado al Levante.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 27 FC Barcelona 27 Atlético de Madrid 25 Atlético de Madrid 27 Real Madrid 24 Real Madrid 25 Real Betis 20 Real Sociedad 19 Real Sociedad 19 Villarreal 14 Sevilla 14 Real Betis 14 Alavés 12 Alavés 13 Athletic Club 12 Athletic Club 12 Celta de Vigo 12 Celta de Vigo 12 Villarreal 12 Levante 12 Deportivo La Coruña 11 Sevilla 12 Osasuna 11 Deportivo La Coruña 11 Racing de Santander 11 Getafe 11 Levante 10 Rayo Vallecano 11 Elche 10 Espanyol 10 Rayo Vallecano 9 Elche 10 Getafe 9 Racing de Santander 10 Espanyol 8 Osasuna 8 Valencia 6 Valencia 6 Málaga 5 Málaga 4

En este momento de la temporada empiezan a verse las diferencias entre una tabla, la real, y la hipotética. Actualmente el FC Barcelona está puntero con 27 unidades, algo que no cambiaría si no hubiera VAR. La diferencia radicaría en que estaría acompañado por el Atlético de Madrid, que también tendría esa cantidad de puntos.

Los cambios más bruscos respecto de una tabla a la otra se verían en la zona baja, donde el Osasuna pasaría de su puesto 12 a la zona de descenso y el Racing de Santander bajaría del 13 al 17, quedando en la lucha por la permanencia. En la clasificación a las copas habría un ligero cambio, con la Real Sociedad metiéndose momentáneamente en la UEFA Champions League y el Real Betis haciendo lo propio en la UEFA Conference League.

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