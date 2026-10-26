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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 después del Clásico si no hubiera VAR?

El Real Madrid dio el gran golpe imponiéndose en el Camp Nou frente al FC Barcelona.
Bruno Pernigotti|
Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

La jornada 10 de LaLiga tuvo un partido que se llevó de manera excluyente toda la atención y terminó en sorpresa: el FC Barcelona perdió 2-1 con el Real Madrid en el Spotify Camp Nou dejando así atrás su invicto y la oportunidad de romper el récord absoluto de arranque perfecto en el campeonato español de Primera División.

El VAR tuvo un fin de semana con bastante actividad, siendo fundamental de arranque para el reparto de puntos en el duelo entre Alavés y Málaga, crucial por la zona baja de la tabla. Apareció, sin éxito, en Racing de Santander - Espanyol, mientras que Valencia vs Villarreal tuvo bastante trabajo con más de una intervención.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona buscará la recuperación contra el Alavés en casa, mientras que el Real Madrid visitará El Sardinero por primera vez en muchos años para enfrentarse al Racing de Santander. El Atlético de Madrid, segundo en la tabla, irá a Valencia para enfrentarse en el primer turno del sábado al Levante.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

FC Barcelona

27

FC Barcelona

27

Atlético de Madrid

25

Atlético de Madrid

27

Real Madrid

24

Real Madrid

25

Real Betis

20

Real Sociedad

19

Real Sociedad

19

Villarreal

14

Sevilla

14

Real Betis

14

Alavés

12

Alavés

13

Athletic Club

12

Athletic Club

12

Celta de Vigo

12

Celta de Vigo

12

Villarreal

12

Levante

12

Deportivo La Coruña

11

Sevilla

12

Osasuna

11

Deportivo La Coruña

11

Racing de Santander

11

Getafe

11

Levante

10

Rayo Vallecano

11

Elche

10

Espanyol

10

Rayo Vallecano

9

Elche

10

Getafe

9

Racing de Santander

10

Espanyol

8

Osasuna

8

Valencia

6

Valencia

6

Málaga

5

Málaga

4

En este momento de la temporada empiezan a verse las diferencias entre una tabla, la real, y la hipotética. Actualmente el FC Barcelona está puntero con 27 unidades, algo que no cambiaría si no hubiera VAR. La diferencia radicaría en que estaría acompañado por el Atlético de Madrid, que también tendría esa cantidad de puntos.

Los cambios más bruscos respecto de una tabla a la otra se verían en la zona baja, donde el Osasuna pasaría de su puesto 12 a la zona de descenso y el Racing de Santander bajaría del 13 al 17, quedando en la lucha por la permanencia. En la clasificación a las copas habría un ligero cambio, con la Real Sociedad metiéndose momentáneamente en la UEFA Champions League y el Real Betis haciendo lo propio en la UEFA Conference League.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.