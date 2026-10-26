¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 después del Clásico si no hubiera VAR?
La jornada 10 de LaLiga tuvo un partido que se llevó de manera excluyente toda la atención y terminó en sorpresa: el FC Barcelona perdió 2-1 con el Real Madrid en el Spotify Camp Nou dejando así atrás su invicto y la oportunidad de romper el récord absoluto de arranque perfecto en el campeonato español de Primera División.
El VAR tuvo un fin de semana con bastante actividad, siendo fundamental de arranque para el reparto de puntos en el duelo entre Alavés y Málaga, crucial por la zona baja de la tabla. Apareció, sin éxito, en Racing de Santander - Espanyol, mientras que Valencia vs Villarreal tuvo bastante trabajo con más de una intervención.
En la próxima jornada, el FC Barcelona buscará la recuperación contra el Alavés en casa, mientras que el Real Madrid visitará El Sardinero por primera vez en muchos años para enfrentarse al Racing de Santander. El Atlético de Madrid, segundo en la tabla, irá a Valencia para enfrentarse en el primer turno del sábado al Levante.
¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
FC Barcelona
27
FC Barcelona
27
Atlético de Madrid
25
Atlético de Madrid
27
Real Madrid
24
Real Madrid
25
Real Betis
20
Real Sociedad
19
Real Sociedad
19
Villarreal
14
Sevilla
14
Real Betis
14
Alavés
12
Alavés
13
Athletic Club
12
Athletic Club
12
Celta de Vigo
12
Celta de Vigo
12
Villarreal
12
Levante
12
Deportivo La Coruña
11
Sevilla
12
Osasuna
11
Deportivo La Coruña
11
Racing de Santander
11
Getafe
11
Levante
10
Rayo Vallecano
11
Elche
10
Espanyol
10
Rayo Vallecano
9
Elche
10
Getafe
9
Racing de Santander
10
Espanyol
8
Osasuna
8
Valencia
6
Valencia
6
Málaga
5
Málaga
4
En este momento de la temporada empiezan a verse las diferencias entre una tabla, la real, y la hipotética. Actualmente el FC Barcelona está puntero con 27 unidades, algo que no cambiaría si no hubiera VAR. La diferencia radicaría en que estaría acompañado por el Atlético de Madrid, que también tendría esa cantidad de puntos.
Los cambios más bruscos respecto de una tabla a la otra se verían en la zona baja, donde el Osasuna pasaría de su puesto 12 a la zona de descenso y el Racing de Santander bajaría del 13 al 17, quedando en la lucha por la permanencia. En la clasificación a las copas habría un ligero cambio, con la Real Sociedad metiéndose momentáneamente en la UEFA Champions League y el Real Betis haciendo lo propio en la UEFA Conference League.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.