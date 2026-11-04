¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2026/27 tras la jornada 4?

La cuarta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes hubo dos grandes historias: la goleada aplastante del PSG 6-0 al Villarreal a domicilio y la remontada del Manchester United en Old Trafford contra la Roma para imponerse por 3-2. Además, el FC Barcelona le ganó al Aston Villa y el Bayern Múnich superó en el Metropolitano al Atlético de Madrid.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

La acción de miércoles arrancó con un triunfazo del Fenerbahce en condición de local frente al Liverpool y una agónica victoria del Real Madrid en la casa del AEK Atenas por 3-2. En el segundo turno, el encargado de dar la nota fue el Como 1907 con una goleada bestial por 9-1 contra el Lens en condición de visitante, mientras que el Borussia Dortmund le ganó en casa 2-1 al Real Betis y el Manchester City tuvo que batallar para llevarse los tres puntos de Leipzig.

Los dirigidos por Manuel Pellegrini perdieron su invicto, aunque siguen expectante de meterse en octavos de final. El equipo dirigido por Cesc Fábregas no para y busca seguir haciendo historia, mientras que el PSG reconfirma su postura de candidatazo al tricampeonato. El Manchester United respira, pero todavía tiene que mejorar para soñar con hacer grandes cosas. Por su parte, el Club Brugge sigue disfrutando el momento estelar de Nicoló Tressoldi y se ubica a tiro de la zona de acceso directo a los mejores ocho de Europa.

Con los resultados de la cuarta jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 4ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° París Saint-Germain 12 +15 2° Real Madrid 12 +6 3° Arsenal 10 +5 4° Como 1907 9 +13 5° FC Barcelona 9 +8 6° Aston Villa 9 +6 7° Manchester City 9 +5 8° Liverpool 9 +4

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Club Brugge 9 +4 10° Sporting de Lisboa 9 +4 11° Real Betis 9 +2 12° Borussia Dortmund 9 +2 13° Bayern Múnich 8 +7 14° Stuttgart 7 +3 15° Inter de Milán 6 +2 16° LASK Linz 6 +1 17° Manchester United 6 0 18° Galatasaray 6 -1 19° Fenerbahce 5 -5 20° AS Roma 4 +2 21° Shakthar Donetsk 4 0 22° Viking 4 -1 23° Atlético de Madrid 4 -1 24° PSV 4 -1

Momentáneamente eliminados

Posición Club Puntos Diferencia de gol 25° Bodo/Glimt 4 -5 26° Porto 3 -1 27° Napoli 3 -5 28° Villarreal 3 -6 29° RB Leipzig 3 -6 30° AEK Atenas 3 -6 31° Sabah 3 -6 32° Feyenoord 3 -7 33° Lens 3 -12 34° Slavia Praga 1 -4 35° Lille 1 -6 36° Slovan Bratislava 0 -16