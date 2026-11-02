¿Cómo se definen las posiciones de la Liguilla de la Liga MX si varios equipos empatan en puntos?

La liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina. A la fase regular del torneo le restan solamente dos jornadas por jugarse y, entonces, arrancará la fiesta grande del futbol mexicano.

Los partidos de ida de cuartos de final están programados para disputarse el 25 y 26 de noviembre.

Hasta el momento hay tres equipos que ya tienen su lugar seguro en la liguilla: América, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul.

Curiosamente, las tres escuadras están empatadas con 29 puntos. A las Águilas le restan partidos ante Pumas y Tigres; al Rebaño Sagrado, ante León y Cruz Azul; y a la Máquina Celeste frente a Tigres y Chivas.

Henry Martín ha recuperado su nivel con el América | VICTOR CRUZ/GettyImages

Xolos de Tijuana, León y Santos Laguna, ubicados en sexto, séptimo y octavo lugar de la tabla, respectivamente, también tienen un triple empate con 22 puntos.

Ante el posible escenario en el que dos o más equipos terminen la temporada regular con las mismas unidades, es importante conocer el criterio de desempate para determinar su lugar en la tabla.

¿Qué equipo queda mejor ubicado en la liguilla si hay empate de puntos?

El primer factor que se toma en cuenta es la diferencia de goles. Se restan los goles recibidos a lo largo de la campaña a los goles anotados y quien tenga mejor diferencia, obtiene un mejor puesto.

La diferencia de goles es un criterio que podría ser muy importante al final de la temporada para definir a los clasificados a la liguilla y sus posiciones finales.

Chivas es uno de los tres equipos que ya están clasificados a la liguilla | Simon Barber/GettyImages

En caso de que haya un empate de puntos y de diferencia de goles, la mejor ubicación en la tabla será determinada por la cantidad de goles anotados en el torneo.

Si la igualdad persistiera, los siguientes criterios de desempate son: resultado directo en el torneo, tabla de cocientes, fair play y, por último, un sorteo.

Para los equipos, lo importante no es solo clasificar a la liguilla, sino hacerlo en los primeros cuatro puestos de la tabla para tener el beneficio de cerrar los partidos de vuelta en casa en los cuartos de final y en rondas posteriores si se enfrentan a rivales peor sembrados.