¿Cómo ver el Monterrey vs Chivas en TV y streaming?

Para cerrar la actividad de la fecha doble con la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este fin de semana desde el Estadio BBVA el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

La Fecha 14 se juega entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, justo después de la jornada doble de la Fecha 13 (martes 20 y miércoles 21 de octubre). Chivas jugó el martes 20 ante Necaxa en el Akron y Monterrey visita a Puebla el miércoles 21 en el Cuauhtémoc.

Ambos pelean por los primeros puestos de la tabla general, los mejores ocho se clasifican directo a cuartos de final.

En general, el historial es equilibrado, pero el Rebaño Sagrado ha tenido ventaja en los encuentros más recientes, pues ha ganado los últimos dos enfrentamientos 2-3 y 4-2.

La 14 es una fecha clave en la recta final de la fase regular de 17 jornadas. América lidera con solidez, mientras equipos como Chivas, Cruz Azul, Querétaro y Monterrey pelean por mejorar su posición o asegurar el boleto a la Liguilla. El partido en el BBVA es uno de los más atractivos de la jornada por el historial y la pelea de puntos.

Las transmisiones de vivo para ver el Monterrey vs Chivas

Las transmisiones del Monterrey vs Chivas | Azael Rodriguez/GettyImages

Los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Club de Fútbol Monterrey mediante la señal de televisión y streaming está a cargo de dos canales de streaming y televisión en México y tres de Estados Unidos.

De esa manera, te decimos en dónde sintonizar este encuentro ya sea en la Unión Americana o la República Mexicana.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México ViX México y Lavytime