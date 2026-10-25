¿Cómo ver el partido Barcelona vs Real Madrid en TV y streaming?

El partido que paraliza al mundo del fútbol está de vuelta. Este domingo 25 de octubre, Barcelona y Real Madrid disputan el primer Clásico de la temporada en el renovado Camp Nou, en el marco de la décima fecha de LaLiga y con muchísimo en juego en la parte alta de la tabla de posiciones.

El conjunto azulgrana arriba como líder indiscutido tras ganar los nueve partidos del campeonato. Con Lamine Yamal en un nivel superlativo y una delantera que promedia más de 4 goles en esta Liga, el dueño de casa quiere levantarse del golpe sufrido en París ante el PSG.

El Madrid, por su parte, aterriza en Barcelona en el tercer lugar, seis puntos por detrás de su eterno rival. Viene de golear 4-1 al Sevilla y al Leipzig y confía en un Kylian Mbappé al que le suele ir bien contra los de azul y rojo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: domingo 25 de octubre

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Juan Martínez Munuera

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

¿Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

Siendo uno de los partidos más vistos del planeta, el Clásico tendrá una amplia cobertura en Estados Unidos, México y España. Aquí repasamos todas las opciones para no perderse ni un minuto del duelo en el Camp Nou.

En Estados Unidos, el encuentro se emitirá en señal abierta por ABC y en español por ESPN Deportes. Quienes prefieran el streaming podrán seguirlo a través de ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

Los aficionados en México podrán ver el Clásico por Sky Sports Mexico, con Sky+ como opción para seguirlo en línea e izzi como alternativa adicional.

En España, el partido estará disponible en DAZN Spain a través de su canal DAZN LaLiga, además de Movistar+. Para bares y establecimientos públicos, la señal llegará por LaLiga TV Bar HD.

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