Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron durante casi dos décadas una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol. Sus enfrentamientos con el Real Madrid y el Barcelona, sus récords goleadores y sus conquistas individuales alimentaron una comparación permanente entre los aficionados.



Ahora, después de que ambos anunciaran sus retiros de sus respectivas selecciones nacionales, esa competencia también se trasladó a las redes sociales. El portugués confirmó este jueves 5 de noviembre de 2026 que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El anuncio llegó a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, que rápidamente acumuló millones de reproducciones y reacciones.

La despedida recordó inevitablemente a la de Messi, quien había anunciado su retiro de la selección argentina semanas antes, después de disputar su último encuentro frente a Benín en el estadio Monumental.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: ¿quién consiguió más likes en sus posteos de despedida de la selección?

Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en Instagram

Cristiano Ronaldo fue el ganador de esta particular comparación. 10 horas más tarde de su publicación, el posteo ya había alcanzado los 26 millones de likes, superando los aproximadamente 19,7 millones que acumulaba el mensaje de despedida de Messi.

De hecho, según informó el medio portugués Marketeer, citando a CNN Portugal, Ronaldo ya había alcanzado 20,6 millones de likes durante nte las primeras seis horas posteriores a la publicación del video.

Los dos futbolistas eligieron formatos diferentes para anunciar sus despedidas. Mientras Cristiano compartió un video de aproximadamente cinco minutos repasando su trayectoria con Portugal, Messi optó por una emotiva carta acompañada de imágenes para agradecer a quienes lo acompañaron durante su carrera internacional.

Dos despedidas históricas del fútbol internacional

Más allá de la repercusión en las redes sociales, las despedidas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron el final de dos de las trayectorias más extraordinarias del fútbol de selecciones.

El portugués se retiró después de disputar 234 encuentros y convertir 146 goles con Portugal, convirtiéndose en el futbolista masculino con más partidos y anotaciones internacionales. Además, conquistó la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League.

Messi, por su parte, cerró su etapa con Argentina después de 208 partidos y 126 goles. Su legado incluye la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo también había sido protagonista de la despedida de Messi. El portugués le dedicó un mensaje de reconocimiento en Instagram que acumuló millones de likes y se convirtió en uno de los comentarios más destacados de aquella publicación.