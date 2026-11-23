Aun cuando estaban pendientes los partidos de la actividad dominical de la Jornada 17, ya se conocía a los ocho invitados a la Liguilla por el título del Apertura 2026. Lo único que faltaba era saber cuál equipo iba a quedar como líder: Chivas o Cruz Azul, los que se enfrentaron este domingo en el Estadio Akron, con la victoria rojiblanca por la mínima de Efraín Álvarez.



Con el liderato del Rebaño Sagrado definido, su rival en cuartos de final serán los Tuzos del Pachuca, mientras La Máquina Celeste, actual campeona defensora, se medirá a los Esmeraldas de León. Asimismo, las Águilas del América chocarán contra Rayados de Monterrey y finalmente, los Diablos Rojos del Toluca buscarán el boleto a las semifinales ante los Rojinegros del Atlas.



Todos los invitados a la Fiesta Grande han sido campeones, aparte la gran mayoría son candidatos al título cada semestre o al menos animadores. Mientras Pumas no logró la clasificación a pesar de haber sido el subcampeón del semestre pasado, Tigres cortó su racha de 23 Liguillas consecutivas y Santos Laguna quedó fuera de último momento tal como Xolos de Tijuana.



Es momento de conocer cuál de los ocho clubes clasificados tiene más tiempo sin ser monarca:

8. Cruz Azul – Clausura 2026

Cruz Azul – Clausura 2026 | Hector Vivas/GettyImages

El actual campeón defensor está en la lucha por refrendar su corona. Apenas el semestre pasado, faltando una jornada para la Fiesta Grande, la directiva cortó la cabeza del técnico argentino Nicolás Larcamón, siendo reemplazado por Joel Huiqui de forma interina. Contra todo pronóstico pese a su falta de experiencia en la dirección técnica, el canterano los llevó al título venciendo 2-1 global a los Pumas en el Olímpico Universitario consiguiendo su décima estrella.

7. Toluca - Apertura 2025

Toluca - Apertura 2025 | YURI CORTEZ/GettyImages

Hace poco los Diablos Rojos se unieron al selecto grupo de clubes que han sido bicampeones en la historia de los torneos cortos. Si bien los choriceros han sido granes protagonistas y conquistaron un gran número de títulos a finales de los noventa e inicios de los 2000, ya llevaban 15 años sin conseguir un nuevo éxito tras perder tres duelos por el trofeo.



Todo cambio con el arribo del técnico argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien rompió la sequía con el Clausura 2025 al derrotar al América, mientras el bicampeonato se lo llevó ante Tigres en los penales.



Para muchos, y gracias a sus doce ligas adjudicadas, el club escarlata es el quinto ‘grande’ del fútbol azteca.

6. América – Apertura 2024

América – Apertura 2024 | Hector Vivas/GettyImages

El último éxito de las Águilas es bien recordado por todo el mundo porque se trató de algo histórico no conseguido en la historia de los torneos cortos. El equipo azulcrema venía de ser bicampeón y nuevamente voló de la mano del técnico brasileño André Jardine para adjudicarse el tricampeonato.



En el Apertura 2023, siendo el primer torneo del sudamericano en la silla técnica, le ganaron la final a Tigres, en el Clausura 2024 superaron a Cruz Azul y finalmente, seis meses después, se coronó 2-3 global en el Estadio BBVA luego de doblegar a Rayados de Monterrey. Por ahora, los de Coapa son los más ganadores de la Liga MX con 16 estrellas.

5. Pachuca - Apertura 2022

Pachuca: Apertura 2022 | Refugio Ruiz/GettyImages

Los Tuzos son otros de los grandes protagonistas del fútbol mexicano de los últimos años, pues todos sus títulos llegaron en la era de los torneos cortos, coleccionando siete ligas, el primero en el Invierno 1999.



Tras la obtención del Clausura 2016, los hidalguenses no habían vuelto a ser monarcas porque perdieron una final en el Clausura 2022. Sin embargo, los de la Bella Airosa mantuvieron la regularidad que los llevó a ser subcampeones bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada y golearon 8-2 global al Toluca para dejar atrás el mal sabor de boca.

4. Atlas – Clausura 2022

Atlas – Clausura 2022 | CLAUDIO CRUZ/GettyImages

En esta misma década, los Rojinegros también se metieron al selecto listado de los bicampeones en torneos cortos al hacerse el Apertura 2021 y Clausura 2022 de la mano de los colombianos Camilo Vargas y Julián Quiñones, así como del capitán Aldo Rocha.



El técnico a cargo de los Zorros era el argentino Diego Cocca, quien portó la elástica en su etapa como futbolista profesional. Los tapatíos sumaban 70 años sin levantar una liga, rompiendo por fin ese maleficio para llegar a tres estrellas. Justamente, La Academia fue bicampeona contra los dos equipos de Grupo Pachuca, León y Pachuca, a este último lo superó 2-3 global en el Estadio Hidalgo.

3. León – Guard1anes 2020

León – Guard1anes 2020 | Leopoldo Smith/GettyImages

Después de un campeonato que fue suspendido por la terrible pandemia del COVID-19, los Panzas Verdes se erigieron como los primeros campeones. Bajo el mando de Ignacio Ambriz, La Fiera selló un estilo de juego ofensivo agradable para el ojo del aficionado, tanto que culminaron en el liderato general. Del otro lado, unos Pumas que eran entrenados por el argentino Andrés Lillini, sorprendieron al quedar en el segundo puesto de la clasificación. Al final, la justicia prevaleció porque los Esmeraldas derrotaron 3-1 global para arribar a ocho títulos.

2. Rayados - Apertura 2019

Rayados - Apertura 2019 | Hector Vivas/GettyImages

Previo a esta Liguilla, la última vez que Monterrey arribó a la gran final fue en el Apertura 2024, perdiendo el título en su propio patio.



Viajando más al pasado, justamente ganó su último trofeo de liga contra su verdugo del futuro: América. El Turco Mohamed estaba viviendo su segunda etapa al frente de La Pandilla, brindándole lo que no pudo la primera vez. En una trepidante final donde hubo de todo, tanto polémica como errores de los futbolistas y emociones cardiacas, todo acabó en penales tras el 3-3 global, con los regios celebrando en el Estadio Azteca por 2-4.

1. Chivas - Clausura 2017

Chivas - Clausura 2017 | Jam Media/GettyImages

De los ocho invitados a la Liguilla, el Guadalajara es el que llega con más presión, pues está a casi diez años sin ser campeón, sin dejar de lado que en los dos últimos torneos ha sido eliminado por Cruz Azul, en cuartos de final y semifinales, respectivamente. El equipo rojiblanco estuvo a nada de ser monarca en el Clausura 2023, sin embargo, fue remontado por Tigres en el Estadio Akron sellando un rotundo fracaso en su propio inmueble.



El último éxito de liga lo consiguió precisamente contra su último verdugo, ya que venció 4-3 a los felinos universitarios que buscaban el bicampeonato. De la mano del argentino Matías Almeyda, el Campeonísimo pudo celebrar frente a toda su gente la llegada de su doceava estrella.