¿Cuál es el estado de salud de Federico Valverde tras terminar el Clásico con molestias?

El Real Madrid ha recibido noticias alentadoras respecto al estado físico de Federico Valverde, quien terminó con molestias musculares su participación en El Clásico. Aunque inicialmente existía preocupación por la condición del futbolista uruguayo, las primeras evaluaciones médicas calmaron las ansias en la capital de España.

El charrúa tuvo que abandonar el terreno de juego durante el enfrentamiento contra el Barcelona después de experimentar dolores en la zona de los isquiotibiales. Su salida encendió las alarmas dentro del conjunto merengue, especialmente por la importancia que tiene el jugador dentro y fuera del campo.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Diego Souto/GettyImages

Sin embargo, las pruebas realizadas posteriormente han ofrecido un panorama considerablemente más favorable. Los estudios médicos descartan la existencia de un daño muscular grave, mientras que tampoco se encontraron afectaciones óseas.

A pesar del diagnóstico positivo, el Real Madrid mantiene una postura prudente respecto a la recuperación del internacional uruguayo. La ausencia de una lesión importante no significa necesariamente que el futbolista esté preparado para competir inmediatamente, por lo que, se mantendrá la prudencia alrededor de Federico.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

En este escenario, no se descarta que Valverde reciba descanso el próximo domingo, cuando el Real Madrid tenga que enfrentarse al Racing de Santander. La meta es clara: no forzarle hasta el grado de en efecto provocarle una lesión de mediano o largo plazo.

La importancia del sudamericano dentro de la plantilla también influy en esta decisión. Valverde se ha consolidado como uno de los hombres clave para José Mourinho. Esa virtud de ubicarse como contención o lateral de manera indistinta, le hacen un jugador irreemplazable dentro del plantel blanco.

Por ahora, el panorama médico invita al optimismo dentro del Real Madrid. Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre su disponibilidad para el siguiente compromiso, todo apunta a que las molestias sufridas durante El Clásico no tendrán consecuencias dolosas.