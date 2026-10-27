¿Cuál es el estado de salud de Federico Valverde tras terminar el Clásico con molestias?
El Real Madrid ha recibido noticias alentadoras respecto al estado físico de Federico Valverde, quien terminó con molestias musculares su participación en El Clásico. Aunque inicialmente existía preocupación por la condición del futbolista uruguayo, las primeras evaluaciones médicas calmaron las ansias en la capital de España.
El charrúa tuvo que abandonar el terreno de juego durante el enfrentamiento contra el Barcelona después de experimentar dolores en la zona de los isquiotibiales. Su salida encendió las alarmas dentro del conjunto merengue, especialmente por la importancia que tiene el jugador dentro y fuera del campo.
Sin embargo, las pruebas realizadas posteriormente han ofrecido un panorama considerablemente más favorable. Los estudios médicos descartan la existencia de un daño muscular grave, mientras que tampoco se encontraron afectaciones óseas.
A pesar del diagnóstico positivo, el Real Madrid mantiene una postura prudente respecto a la recuperación del internacional uruguayo. La ausencia de una lesión importante no significa necesariamente que el futbolista esté preparado para competir inmediatamente, por lo que, se mantendrá la prudencia alrededor de Federico.
En este escenario, no se descarta que Valverde reciba descanso el próximo domingo, cuando el Real Madrid tenga que enfrentarse al Racing de Santander. La meta es clara: no forzarle hasta el grado de en efecto provocarle una lesión de mediano o largo plazo.
La importancia del sudamericano dentro de la plantilla también influy en esta decisión. Valverde se ha consolidado como uno de los hombres clave para José Mourinho. Esa virtud de ubicarse como contención o lateral de manera indistinta, le hacen un jugador irreemplazable dentro del plantel blanco.
Por ahora, el panorama médico invita al optimismo dentro del Real Madrid. Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre su disponibilidad para el siguiente compromiso, todo apunta a que las molestias sufridas durante El Clásico no tendrán consecuencias dolosas.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.