¿Cuál es el mejor equipo de México en el Apertura 2026? Comparación entre América, Chivas y Cruz Azul

A dos fechas de que termine la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX, América, Chivas y Cruz Azul encabezan la clasificación. Los tres grandes del futbol mexicano están empatados con 29 puntos y son los primeros clubes en clasificarse a la liguilla.

Las Águilas pueden presumir del liderato debido a que cuentan con una mejor diferencia de goles que sus dos máximos rivales. El Rebaño Sagrado está en la segunda plaza y la Máquina Celeste en la tercera.

Sin duda alguna, los tres equipos han tenido una gran temporada, pero el debate entre sus aficionados es: ¿cuál es actualmente el mejor equipo de la Liga MX?

Para responder esta pregunta, a continuación te presentamos los números de América, Chivas y Cruz Azul esta campaña.

¿Quién tiene los mejores números: América, Chivas o Cruz Azul?

Los tres líderes del Apertura 2026 tienen números muy similares. Sin embargo, las Águilas pueden presumir de una mejor diferencia de goles.

El equipo dirigido por Guillermo Almada puede presumir de ser la mejor ofensiva del torneo hasta la jornada 15.

Cruz Azul les persigue muy de cerca en ese escalón, pero su defensa ha sido la más endeble de los tres equipos sujetos de este análisis.

El cuadro de Guillermo Milito es el peor de los tres en materia ofensiva, sin embargo, es el más sólido en materia defensiva. El Rebaño tiene la mejor defensa de toda la Liga MX a falta de dos jornadas para que termine el certamen.

Equipo Puntos Partidos jugados Ganados- Empatados- Perdidos Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles América 29 15 8-5-2 36 21 15 Chivas 29 15 8-5-2 25 14 11 Cruz Azul 29 15 9-2-4 34 24 10

¿Qué equipo tiene el mejor ataque?

América es la mejor ofensiva del campeonato. En 15 jornadas, las Águilas suman 36 goles, promediando 2.4 goles por partido en el Apertura 2026.

Henry Martín es el máximo goleador del cuadro azulcrema este semestre. 'La Bomba' registra 10 goles en 13 partidos disputados. A esto hay que sumarle tres asistencias.

Por su parte, Miguel Borja, refuerzo estrella de las Águilas para esta temporada, es el segundo máximo goleador del equipo. El atacante colombiano tiene seis goles en ocho partidos.

Brian Rodríguez es el tercer máximo goleador del América esta temporada con cinco goles. El extremo uruguayo suma tres asistencias.

Óscar Perea, con tres dianas, y Erick Sánchez, con dos, cierran el top 5 de goleadores azulcremas. Otros diez jugadores han marcado un gol esta temporada.

Henry Martín es el máximo goleador del América esta temporada | Agustin Cuevas/GettyImages

Cruz Azul sigue muy de cerca a las Águilas y, a falta de dos fechas para que termine el certamen, es la segunda mejor ofensiva del campeonato con 34 goles. Los cementeros promedian 2.26 goles por encuentro.

Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez y Andrés Montaño son los mejores goleadores de la Máquina este semestre, cada uno con cinco anotaciones. Montaño es el jugador cruzazulino con más participaciones de gol, ya que además de sus anotaciones, suma cuatro asistencias.

Christian Ebere, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y José Paradela suman tres goles cada uno. Paradela también suma cinco asistencias.

Siete jugadores más suman un gol. Mención especial para Carlos Rodríguez quien registra cinco pases para gol.

Andrés Montaño suma cinco goles y cuatro asistencias este semestre | Jam Media/GettyImages

Chivas cuenta con la ofensiva más discreta entre estos tres grandes de la Liga MX. El equipo de Milito suma 25 goles a favor; promedia 1.66 goles por encuentro.

Los referentes del Rebaño en ataque son Roberto Alvarado, con cinco goles y una asistencia; Santiago Sandoval, también con cinco goles y una asistencia; y Ricardo Martín, con cuatro goles y dos asistencias.

Bryan González es el cuarto mejor futbolista de Chivas, con dos goles. Cinco jugadores más registran un gol.

¿Qué equipo tiene la mejor defensa?

Chivas gana, de calle, esta categoría. El equipo de Milito cuenta con la mejor defensa del campeonato. Solamente han concedido 14 goles en 15 encuentros. Es decir, recibe 0.93 goles por partido.

Raúl 'Tala' Rangel ha sido titular en 14 de los 15 partidos de la temporada y ha dejado seis veces en cero su meta.

Chivas tiene la mejor defensa de la liga | Simon Barber/GettyImages

El América ha recibido 21 goles este torneo. Promedia 1.4 goles recibidos por encuentro.

Finalmente, Cruz Azul es el equipo que ha recibido más goles de los tres líderes. La Máquina ha encajado 24 anotaciones, es decir, tiene un promedio de 1.6 goles recibidos por partido.

¿Cómo les ha ido contra los equipos de la parte alta de la tabla?

América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Xolos, León y Santos Laguna son los ocho equipos mejor clasificados a falta de dos jornadas. Para este ejercicio, se tomaron en cuenta los enfrentamientos entre estas escuadras.

Las Águilas tienen saldo positivo cuando se miden ante los equipos de la tabla alta de la Liga MX: registran tres victorias, tres empates y solamente una derrota ante los otros siete equipos mejor ubicados en la tabla general. Su única derrota fue justamente ante Cruz Azul.

El Rebaño Sagrado suma dos victorias, dos empates y una derrota ante estos rivales. Cerrará el torneo regular enfrentándose a León y Cruz Azul.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Finalmente, Cruz Azul tres triunfos, un empate y dos derrotas. Jugarán en la última jornada ante Chivas de Guadalajara.

En los enfrentamientos directos esta temporada, el Cruz Azul derrotó al América por marcador de 4-3 en partido de la jornada 8.

Chivas y América empataron a dos goles en la jornada 9 en partido celebrado en el Estadio Azteca.

¿Qué equipo llega en mejor momento a la Liguilla?

Las Águilas llegan al cierre de la temporada regular con dos victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos. En este periplo, el equipo de Guillermo Almada suma 13 goles a favor y nueve en contra.

Chivas de Guadalajara parece llegar en mejor momento que las Águilas. El equipo de Milito suma tres victorias y dos empates, ocho goles a favor y solamente cuatro en contra.

Finalmente, el cuadro dirigido por Joel Huiqui viene enrachado. En sus últimos cinco duelos, suma cuatro victoria y un empate. En este período, la Máquina suma 15 goles a favor y seis en contra.

Joel Huiqui está encontrando la mejor versión del vigente campeón de la Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

América, Chivas o Cruz Azul: ¿cuál es el mejor equipo del Apertura 2026?

Aunque todavía faltan dos jornadas por jugarse, lo cierto es que América, Chivas y Cruz Azul han sido los mejores equipos del campeonato. Los tres clubes tienen su boleto a la liguilla y tienen la etiqueta de favoritos al título.

En este momento, parece que el equipo más equilibrado de los tres es Chivas de Guadalajara. Los rojiblancos suman tres victorias al hilo, conocen al derecho y al revés el sistema de su entrenador, tienen un comportamiento defensivo notable, y cuentan con algunas individualidades que pueden pesar.

Santiago Sandoval, una de las figuras de Chivas este semestre | Simon Barber/GettyImages

Cruz Azul es otro equipo que está teniendo un gran cierre de temporada. Después de algunas semanas de incertidumbre, Joel Huiqui ha logrado darle un impulso a su equipo. Los cementeros suman seis duelos sin conocer la derrota (dos empates y cuatro victorias). Bien dicen que no importa como inicias el torneo, sino como lo cierras. Y la Máquina está teniendo un gran cierre.

Curiosamente, a pesar de ir en el primer lugar de la tabla, América es el club que ha dejado más dudas en semanas recientes. Sin embargo, el equipo de Almada tiene una pegada inclemente y no se le puede descartar.

¿Cuál de estos tres equipos tendrá un mejor desempeño en la liguilla?