¿Cuánto tiempo tardará Cristiano Ronaldo en pagar su insólita multa en Portugal?

Semanas después de abandonar abruptamente la concentración de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, capitán del equipo e ícono nacional, fue sancionado con una suspensión y una multa. Sin embargo, resulta difícil determinar cuál de los dos castigos resulta más ridículo.

La Federación Portuguesa de Fútbol impuso a Ronaldo una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros (285.83 dólares) por su inesperada salida, ocurrida apenas dos partidos después del inicio de la ventana de partidos internacionales de septiembre-octubre.

El incidente se produjo tras un desencuentro con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus. Ronaldo atribuyó lo sucedido a una "promesa incumplida" que, según afirmó, le dejó "dolido".

La suspensión de 30 días, que comenzó el 10 de octubre, fecha en la que la Federación Portuguesa dictó una suspensión provisional no automática, implica que el delantero podrá volver a jugar el 9 de noviembre, casualmente, justo a tiempo para el inicio de la ventana de partidos internacionales de noviembre.

Cristiano Ronaldo fue castigado por la selección portuguesa con sanciones irrisorias | LISELOTTE SABROE/GettyImages

Por lo tanto, en la práctica, no se perderá ningún encuentro con su selección. Ronaldo estará disponible para los partidos restantes de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Gales, programados para el 14 y el 17 de noviembre, respectivamente.

Por otro lado, la multa de 255 euros (285.83 dólares) resulta, sorprendentemente, inferior al valor de un solo minuto del tiempo de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo tendrá que pagar un multa económica ridícula y volverá con Portugal en noviembre | Abdullah Ahmed/GettyImages

Según datos de Capology, el delantero de 41 años percibe unos 208 millones 400 mil euros (233 millones de dólares) anuales solo por su contrato base con el Al Nassr. Esto equivale a unos 571 mil euros (640 mil dólares) diarios, lo que supone aproximadamente 397 euros (445 dólares) por minuto. Y eso sin contar los ingresos adicionales por primas, ni los beneficios derivados de sus numerosos negocios y contratos publicitarios fuera del fútbol.

Así pues, a Ronaldo le basta con lo que gana en unos 40 segundos para pagar la multa y, aun así, le sobra dinero.

Publicado originalmente en SI FC.