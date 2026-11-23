La Liguilla del Apertura 2026 tendrá como primer platillo cuatro enfretamientos entre los mejores ocho equipos del torneo. Para este torneo, sin el play in, la clasificación fue directa y ahora la Liga MX ya confirmó los horarios y fechas.

Según lo publicado en redes sociales oficiales de la competencia, los cuartos de final iniciará este miércoles 25 de noviembre y tendrán fin el domingo 29 del mismo mes

Chivas (1) vs Pachuca (8)

Cabe recordar que el Guadalajara terminó como líder del torneo. Así que eligió un día extra de descanso al finalizar la Jornada 17. Tendrá enfrente al Pachuca que finalizó el Apertura con cuatro victorias seguidas y con Salomón Rondón como líder absoluta en la tabla de goleo.

Ida

Fecha: Jueves 26 de noviembre

Locación: Estadio Hidalgo

Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (USA)

Vuelta

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Locación: Estadio Akron

Horario: 19:07 hrs (MX), 21:07 (USA)

Cruz Azul (2) vs León (7)

La Máquina perdió el partido ante el Rebaño Sagrado y le costó el liderato. Sin embargo, el segundo puesto tampoco le cae mal pues llega ante un rival que en fase regular, derrotó como local. Mientras, la Fiera consiguió su clasificación en un agónico triunfo ante Santos en los minutos finales.

Ida

Fecha: Jueves 26 de noviembre

Locación: Estadio León

Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 hrs (USA)

Vuelta

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Locación: Estadio Banorte

Horario: 21:00 hrs (MX), 23:00 (USA)

Montaño fue uno de los anotadores en ese partido contra los "Panzas verdes". | Jam Media/GettyImages

América (3) vs Monterrey (6)

Las Águilas no lograron sumar puntos en la última jornada. Cayeron 1-0 ante un Tigres que ya estaba eliminado con gol de tiro libre de Brunetta. Mientras, los dirigidos por Matías Almeyda se metieron gracias a un triunfo de 2-0 ante Pumas.

Ida

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Locación: Estadio BBVA

Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 hrs (USA)

Vuelta

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Locación: Estadio Banorte

Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 (USA)

Atlas (4) vs Toluca (5)

El proyecto de Hernán Crespo y nuevos dueños de los rojinegros ya está dando frutos. Se metieron en la Fiesta Grande, pero en frente tienen a un club que es contendiente a todos los títulos que pelea en los últimos años. Duelo de técnicos argentinos que se cerrará en Jalisco.

Ida

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Locación: Estadio Nemesio Diez

Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (USA)

Vuelta

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Locación: Estadio Jalisco

Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 (USA)