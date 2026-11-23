Cuartos de final del Apertura 2026: horarios, fechas y sedas confirmadas para el inicio de la Liguilla
La Liguilla del Apertura 2026 tendrá como primer platillo cuatro enfretamientos entre los mejores ocho equipos del torneo. Para este torneo, sin el play in, la clasificación fue directa y ahora la Liga MX ya confirmó los horarios y fechas.
Según lo publicado en redes sociales oficiales de la competencia, los cuartos de final iniciará este miércoles 25 de noviembre y tendrán fin el domingo 29 del mismo mes
*Los 8 equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 – rankeados
Chivas (1) vs Pachuca (8)
Cabe recordar que el Guadalajara terminó como líder del torneo. Así que eligió un día extra de descanso al finalizar la Jornada 17. Tendrá enfrente al Pachuca que finalizó el Apertura con cuatro victorias seguidas y con Salomón Rondón como líder absoluta en la tabla de goleo.
Ida
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Locación: Estadio Hidalgo
Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (USA)
Vuelta
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Locación: Estadio Akron
Horario: 19:07 hrs (MX), 21:07 (USA)
Cruz Azul (2) vs León (7)
La Máquina perdió el partido ante el Rebaño Sagrado y le costó el liderato. Sin embargo, el segundo puesto tampoco le cae mal pues llega ante un rival que en fase regular, derrotó como local. Mientras, la Fiera consiguió su clasificación en un agónico triunfo ante Santos en los minutos finales.
Ida
Fecha: Jueves 26 de noviembre
Locación: Estadio León
Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 hrs (USA)
Vuelta
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Locación: Estadio Banorte
Horario: 21:00 hrs (MX), 23:00 (USA)
América (3) vs Monterrey (6)
Las Águilas no lograron sumar puntos en la última jornada. Cayeron 1-0 ante un Tigres que ya estaba eliminado con gol de tiro libre de Brunetta. Mientras, los dirigidos por Matías Almeyda se metieron gracias a un triunfo de 2-0 ante Pumas.
Ida
Fecha: Miércoles 25 de noviembre
Locación: Estadio BBVA
Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 hrs (USA)
Vuelta
Fecha: Sábado 28 de noviembre
Locación: Estadio Banorte
Horario: 21:10 hrs (MX), 23:10 (USA)
Atlas (4) vs Toluca (5)
El proyecto de Hernán Crespo y nuevos dueños de los rojinegros ya está dando frutos. Se metieron en la Fiesta Grande, pero en frente tienen a un club que es contendiente a todos los títulos que pelea en los últimos años. Duelo de técnicos argentinos que se cerrará en Jalisco.
Ida
Fecha: Miércoles 25 de noviembre
Locación: Estadio Nemesio Diez
Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (USA)
Vuelta
Fecha: Sábado 28 de noviembre
Locación: Estadio Jalisco
Horario: 19:00 hrs (MX), 21:00 (USA)
Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.