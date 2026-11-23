La Liguilla por el título ha quedado definida y ahora podremos saber si Cruz Azul refrenda su corona o dará paso a un nuevo campeón en el Apertura 2026. Entre los equipos que intentarán frustrarle el sueño, destacan las Chivas, que en la última jornada le ganaron el liderato de la competencia.



Aquí te dejamos a los ocho clasificados rankeados para levantar el título:

8. León

Óscar García | Jam Media/GettyImages

El argentino Javier Gandolfi tomó las riendas del club a mediados del semestre pasado y sí se notó un cambio, sin embargo, no fue suficiente para calificar a la Liguilla quedando en el décimo sitio.



De los calificados a la Fiesta Grande, La Fiera tiene la ofensiva menos productiva, un hecho que los pondría en desventaja, aparte no le pudo ganar a la gran mayoría de los clasificados. Para este certamen, se reforzó la línea defensiva con los colombianos Juan Guevara y Johan Romaña, quienes han funcionado, además de contar con el arquero de selección, Óscar García, sin embargo, fuera de ello, no hay argumentos sólidos para ponerlos como favoritos para adjudicarse el trofeo.

7. Atlas

Atlas | ULISES RUIZ/GettyImages

Los Rojinegros son los nuevos ricos del barrio y quedó más que claro. Apenas en su primer semestre bajo Grupo Prodi, el equipo pudo hacer un gran número de fichajes para armar un plantel competitivo, el cual está dirigido por el argentino Hernán Crespo en su primera aventura por el balompié azteca. No obstante, muchas veces se ha visto que el dinero no da títulos y los tapatíos no acaban por ser consistentes, pues dan un partido bueno y luego otro malo. En sus filas hay experimentados que ya fueron campeones como el arquero colombiano Camilo Vargas y el capitán Aldo Rocha, pero la mayoría son rostros nuevos.



Sumado a ello, contra otros clasificados como Toluca y América no pudo sonreír y fueron aplastado por goleada en ambos casos. De hecho, son la peor defensiva, una estadística que los pone contra las cuerdas en el camino a ser campeón.

6. Rayados de Monterrey

Hugo Cuypers | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El equipo regio estuvo a nada de quedarse fuera de la Fiesta Grande. La primera gestión de argentino Matías Almeyda fue una verdadera tormenta, pues a pesar de dar señales de buen juego, de repente fueron en picada una vez más. Aun cuando Rayados tiene una de las nóminas más caras del fútbol mexicano, se quedó corto en cuanto al ataque y ni hablar de la defensiva, la línea más endeble, ya que Carlos Salcedo fue criticado continuamente al igual que el resto, aparte el arquero argentino Esteban Andrada no es una garantía.



El inicio parecía prometedor porque el argentino Lucas Ocampos, el uruguayo Diego Rossi y el belga Hugo Cuypers estaban anotando con frecuencia pero conforme avanzo el certamen se fueron apagando.



De cualquier forma, sólo por su plantilla y por el estilo que maneja El Pelado, La Pandilla podría meter un susto en la Liguilla.

5. Pachuca

Salomón Rondón | Jam Media/GettyImages

El equipo hidalguense se le indigesta a cualquiera, por eso nadie querría topárselo en el camino. A pesar de las críticas contra el técnico Benjamín Mora, logró que los Tuzos empezaran a funcionar en la recta final, logrando resultados sorpresivos contra el América, Tigres y Atlas.



Son la tercera mejor defensa del semestre, mas su poderío viene en el frente de ataque porque cuentan con el actual campeón de goleo, el venezolano Salomón Rondón, así como el marroquí Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro, Alan Bautista y el brasileño Robert Kenedy, hombres de cuidado que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier instante. Ya saben lo que es ser campeones, por más que su estratega no lo haya sido.

4. Chivas

Santiago Sandoval | Simon Barber/GettyImages

El argentino Gabriel Milito espera que la tercera sea la vencida. En su primera Liguilla, quedó fuera por un inolvidable penal no concretado por Javier ‘Chicharito’ Hernández en los cuartos de final. En la segunda, a pesar de tener la ventaja del mejor sembrado en la tabla perdió en casa en semifinales. Ambas ocasiones contra Cruz Azul.



Los rojiblancos tienen un estilo de juego definido, sin embargo, a veces ese estilo se pierde, sumado a que su peor enemigo es la definición, por más que Roberto Alvarado o Santi Sandoval generen acciones frente al arco.



La realidad es que si no metes goles y aprovechas tus oportunidades, puedes quedar fuera y eso es algo que ha pasado con el Rebaño Sagrado en los últimos tres torneos.



Por más que sea la mejor defensiva con sólo 15 tantos en contra, gracias al arquero Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Dani Aguirre y compañía, lo más importante sigue siendo el gol y debido a eso, no aspira a ser el favorito a ganar.

3. Toluca

Paulinho Dias, Alexis Vega y Jesús Gallardo | Agustin Cuevas/GettyImages

Sin duda alguna, los Diablos Rojos parten como uno de los grandes favoritos para hacerse con su tercer título de liga bajo el mando del argentino Antonio Mohamed.



Su arranque de torneo fue bueno, pero poco a poco se metieron en una mala racha de siete juegos sin conocer el triunfo hasta que golearon a Rayados en la Jornada 16. Sin embargo, la Liguilla es otra cosa y si hay alguien que sabe a la perfección cómo encararla ese es El Turco, quien ha sido campeón también con Xolos, Monterrey y América.



Para buena suerte del estratega, el portugués Paulinho Dias volvió a tiempo, el uruguayo Federico Viñas cayó con el pie derecho y su defensiva ha estado a la altura para estar entre las cinco mejores. Los choriceros son la tercera mejor ofensiva, sólo detrás de América y Cruz Azul.

2. América

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Mismo caso para las Águilas. Pese a las dudas por la falta de refuerzos al arranque del torneo, el uruguayo Guillermo Almada supo sacar provecho de las armas que tenía a su alcance para llevar a su equipo hasta los primeros lugares.



Y si bien es cierto que actualmente afrontan un problema con obtener resultados positivos, ya se sabe que los azulcremas tiene un ADN diferente que los impulsa a poner el orgullo por delante siendo una verdadera máquina de guerra en la Liguilla, lo que los catapulta automáticamente a ser favoritos al título. Eso sí, deben trabajar más a la defensiva porque es prácticamente nueva y no acaba por generar confianza en la afición.



No le pudo ganar a ninguno de los calificados, pero aún así nadie se puede confiar porque fueron la mejor ofensiva del campeonato, con Henry Martín a la cabeza, además del peligro latente que genera el colombiano Miguel Borja, a la espera de que el estadounidense Alejandro Zendejas y el uruguayo Brian Rodríguez estén al cien por ciento.

1. Cruz Azul

Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

Si. Todo apunta a que La Máquina podría ser bicampeona bajo el mando de Joel Huiqui, quien en alguna parte del torneo comenzó a ser cuestionado y hasta se le ponía fuera de la institución. Sin embargo, el timonel demostró que sigue existiendo buena armonía dentro del plantel y los resultados también lo arropan.



Tal como otros del listado, el cuadro celeste se metió en algunas rachas pequeñas sin ganar, pero a final, quedaron en la segunda plaza porque contaron con la segunda mejor ofensiva, sumado a que Erik Lira y Andrés Montaño encontraron su mejor versión en la última recta, sin dejar de lado el aporte que siguen brindando las figuras del campeonato anterior, es decir, Charly Rodríguez y los argentinos Nico Ibáñez, Agustín Palavecino y José Paradela. Todos se conocen a la perfección y han sabido remar contra corriente en situaciones adversas.

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