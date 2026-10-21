Dani Olmo se pierde el Clásico del FC Barcelona ante el Real Madrid por lesión

Además de la derrota por 4-2, el FC Barcelona se llevó otra preocupación de su visita al Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League 2026/27.

Dani Olmo sufrió una lesión en la pierna izquierda y, tras las primeras evaluaciones, se confirmó que no estará disponible para el Clásico frente al Real Madrid, el próximo domingo 25 de octubre. El futbolista estará aproximadamente cuatro semanas marginado de la actividad deportiva, por lo que su regreso se produciría después del próximo parón internacional.

🚨🚨 MAJOR BREAKING: Dani Olmo is INJURED and will miss El Clasico vs Real Madrid.



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La baja representa un contratiempo para Hansi Flick, que pierde una alternativa importante para el tramo decisivo de octubre y el inicio de noviembre.

Dani Olmo enciende las alarmas en París

La acción que desencadenó la lesión se produjo en un choque con Vitinha. Tras el impacto, Olmo sintió un fuerte dolor en la zona del muslo izquierdo y se llevó la mano a la región de la ingle, con gestos que evidenciaban su preocupación.

El diagnóstico supone un golpe para el Barcelona en un momento en el que el equipo necesita mantener la regularidad en sus compromisos nacionales y europeos; aún así, la evolución de la lesión determinará los plazos de su recuperación.

Una baja sensible antes del Clásico

La ausencia del español obliga a Flick a buscar alternativas para afrontar el partido contra el Real Madrid. Su capacidad para moverse entre líneas, asociarse con los delanteros y encontrar espacios cerca del área rival lo convierte en una pieza útil para el funcionamiento ofensivo del conjunto azulgrana.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | FRANCK FIFE/GettyImages

La lesión también interrumpe una racha de continuidad que el futbolista había conseguido mantener durante los últimos meses. Olmo venía de participar en 44 encuentros consecutivos, entre el cierre de la temporada anterior y el comienzo del actual curso, una secuencia que reflejaba su regularidad antes de este contratiempo.

Los partidos que se perderá Olmo

Además del Clásico ante el Real Madrid, el mediocampista no estará disponible frente al Alavés, el Aston Villa y el Atlético de Madrid. Su presencia en el encuentro contra el Villarreal todavía es una incógnita y dependerá de cómo evolucione durante la recuperación.

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