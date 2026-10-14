Diego Campillo no estará ante Tigres: ¿qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja con Chivas?

El pasado fin de semana Diego Campillo tuvo que salir del terreno de juego luego de un daño en el pie durante el duelo en contra del Atlas. En su momento, se valoraba que el jugador podría tener incluso daño óseo que le llevara a perderse lo que resta del semestre dentro del terreno de juego.

Lo anterior se ha descartado para la buena fortuna del Guadalajara. Pese a ello, es un hecho que el zaguero y contención y sí presente una lesión menor que se entiende le mantendrá de baja durante algunas de las jornadas finales en la Liga MX.

EL REBAÑO ESTÁ CONVERTIDO EN UN HOSPITAL 😨#CentralFOX | Tras salir lesionado del Clásico Tapatío, Diego Campillo no presentó fractura en el pie, pero es duda para la Fecha Doble



Se viene un cierre complicado para Chivas y Gabriel Milito tendría que mover sus piezas ❌



Ojo a… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2026

De momento, todo apunta a que Campillo causará baja para los compromisos frente a Tigres, Necaxa y Monterrey, tres partidos de considerable exigencia para el Guadalajara. Mismos que además llegan en una etapa del torneo en la que Chivas no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

La situación representa un nuevo dolor de cabeza para Gabriel Milito, quien ha tenido que modificar constantemente sus planteamientos debido a las numerosas ausencias que presenta su plantilla. La baja de Campillo es dura, pues el zaguro había recuperado su rol de titular fijo dentro del once con base en su crecimiento diario.

Chivas v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Además, el problema adquiere mayores dimensiones cuando se analiza la extensa lista de futbolistas que permanecen fuera de circulación. Luis Romo, Brian González, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias forman parte de los elementos que han presentado problemas físicos, mientras que Omar Govea también ha estado ausente por suspensión.

El estado de alerta se eleva todavía más tomando en cuenta que la mayoría de los jugadores que aparecen en la lista de ausencias para el Guadalajara, son de perfil ofensivo.

En consecuencia, el entrenador argentino tendrá que encontrar soluciones dentro de su plantilla y posiblemente recurrir a futbolistas menos habituales. La acumulación de encuentros tampoco favorece la recuperación de efectivos, pues el calendario ofrece poco margen para trabajar variantes tácticas y recuperar efectivos.

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