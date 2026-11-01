¿Dónde ver el partido América vs Toluca por canal de TV y Streaming Online?

Quedan tres jornadas por disputarse, es decir, nueve puntos están en juego, y aquellos que están entre los ocho mejores quieren conservar su boleto a la Liguilla, por eso no deben dejar escapar los resultados. En ese tenor están América y Toluca, superlíder y quinto lugar, respectivamente, por lo que esperamos un duelo abierto donde los dos vayan a ganar sí o sí.

Esta última semana, las Águilas dejaron escapar una oportunidad inmejorable de amarrar la cima. Primero, perdió la jornada pasada contra Pachuca por pizarra de 1-2 pese a la diana del capitán Henry Martín. Posteriormente, entre semana disputaron su duelo pendiente de la Fecha 7 contra Xolos, rescatando la igualada 1-1 gracias a una anotación del colombiano Miguel Borja. Con 28 unidades aún pueden dejar ir el liderato contra sus más cercanos perseguidores, es decir, Cruz Azul (26) y Chivas (26), aunque Atlas (24) y los mismos Diablos Rojos (23) están al acecho.



Por otro lado, los Diablos Rojos se fueron descomponiendo en el camino, pues a pesar de estar en el quinto peldaño, ya suman seis cotejos sin poder conocer la victoria. La última vez que lograron festejar el éxito ocurrió el pasado 15 de septiembre cuando se impusieron 0-1 al Puebla. Luego de eso, los del argentino Antonio Mohamed cayeron 2-3 contra Santos Laguna, igualaron 3-3 con Cruz Azul, perdieron 3-2 ante Tigres, empataron 1-1 con San Luis y 2-2 con Tijuana y finalmente, otra repartición de puntos tras el 1-1 frente a León.



El último choque de los dos nos brindó una victoria de los Millonetas por 2-1 en el Nido a través de un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, con los choriceros descontando luego de un autogol de Miguel Vázquez. Antes de eso, los Diablos Rojos vencieron 2-0 en fase regular, 1-3 en el Campeón de Campeones 2024-2025 y 2-0 en gran final de vuelta del Clausura 2025, mientras la Ida acabó 0-0.

¿Dónde ver el partido por TV y Streaming Online?

Como es habitual cuando juega el América, hay una gran variedad de opciones para ver el cotejo, que va desde TUDN (canal, página web y app), Paramount+, Univisión (TV y Streaming), ViX y CBS Sports Golazo, esto desde los Estados Unidos.



Por otro lado, en México se podrá disfrutar desde la televisión abierta gracias a Canal 5, además está TUDN (canal y app), ViX y Layvtime.

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