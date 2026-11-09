El América de André Jardine en su primer torneo vs el de Guillermo Almada… hasta el momento

Con la partida del brasileño André Jardine, la afición del América pensó que no habría alguien que estuviera a su altura, pero tal parece que el uruguayo Guillermo Almada le ha dado algo de ilusión. Antes de arrancar el semestre, se tenía muchas dudas sobre el desempeño del club, más que nada por la falta de refuerzos, no obstante, las Águilas tienen altas posibilidades de acabar como superlíder, luchando por el puesto con Chivas y Cruz Azul.

🦅😬 ¡EN DEUDA! GUILLERMO ALMADA NO GANÓ NINGÚN CLÁSICO EN EL APERTURA 2026



Las Águilas cerraron su etapa de clásicos con un empate ante Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. ⚽👀https://t.co/EB6Tv82qXV pic.twitter.com/MB4Wcr3LQq — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

A lo largo del campeonato, Almada ha hecho aquello que lo ha caracterizado: darle oportunidad a los jóvenes. Gracias a su filosofía, elementos como el brasileño Ícaro Da Conceiçao, Alejandro ‘Coco’ Cárdenas, Diego Arriaga y Derek Jiménez tuvieron minutos para mostrarse realizando un buen trabajo. Posteriormente, se fueron añadiendo las caras nuevas que arribaron como refuerzos: los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja, el español Carlos Álvarez, el estadounidense Edwin Cerrillo, el argentino Santiago Ramos y el uruguayo Santiago Bueno.



Tras 16 jornadas disputadas, el charrúa tiene a los Millonetas en el subliderato con 30 puntos, debajo de La Máquina, que tiene 32, mientras Guadalajara es tercero con 29, aunque tiene pendiente su partido de esta jornada. La cosecha ha sido de ocho victorias, por seis empates y sólo dos derrotas, con 38 goles a favor y 23 en contra para tener una diferencia de +15. Justamente los azulcremas son la mejor ofensiva del semestre sacando una diana de diferencia a los cementeros. A la vez, son la séptima mejor defensiva, donde los rojiblancos lideran con 14.

¿Cómo le fue a André Jardine en su primer torneo con el América?

André Jardine con el trofeo del Apertura 2023 | Jam Media/GettyImages

Tras las eras de los argentinos Santiago Solari y Fernando Ortiz, la directiva buscó al brasileño, quien llevaba haciendo una buena labor con el San Luis, dirigiendo 54 encuentros, con 18 triunos, 14 empates y 22 caídas, calificando dos veces a los cuartos de final de la Liguilla.



Para el Apertura 2023 fue anunciado como director técnico del Ave, teniendo un efecto inmediato porque conquistó el título en su primer torneo al mando, es decir, la estrella 14, eso lo convirtió en uno de los cinco entrenadores en la historia del club en ganar el trofeo de Liga MX en su campaña de debut. Después de eso, ya conocemos la historia, vino el bicampeonato en el Clausura 2024 y el tricampeonato en el Apertura 2024, incluso estuvo a nada de un histórico tetracampeonato, mas el Toluca les frustró el sueño en el Clausura 2025.



Sin duda alguna, el sudamericano hizo una campaña histórica, pues además de presumir el título, las Águilas culminaron como la mejor ofensiva con 37 goles y por si fuera poco, también fue la mejor defensiva al recibir solamente 14 tantos. A la vez, recibieron el premio al Juego Limpio. De los 17 juegos de la fase regular, se impusieron en doce, igualaron cuatro y únicamente sucumbieron una vez terminando con una diferencia de +23.



En la Fiesta Grande, América eliminó 4-2 global a León en los cuartos de final. En las semifinales, Jardiné se reencontró contra su exequipo, San Luis, al cual echó por 5-2 global. Ya en la gran final, Tigres los llevó hasta los tiempos extra, aunque al final celebraron el éxito al quedar 4-1 global. Los mejores goleadores de la institución en ese semestre fueron el chileno Diego Valdés, el uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, todos con seis anotaciones.