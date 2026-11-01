¿El América realmente rompió el reglamento por usar 10 extranjeros en el Apertura 2026?

El empate entre el Club América y el Toluca, dos de los máximos candidatos para quedarse el título del Apertura 2026, dejó los ánimos encendidos. En la conferencia de prensa posterior al duelo, Antonio Mohamed echó más gasolina al fuego y acusó al cuadro azulcrema de romper el reglamento de la Liga MX al haber utilizado a más futbolistas no formados en México de los que se permiten.

Polémico es que el América tenga 10 extranjeros. (A Ícaro da Conceição) le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-20. Polémico es eso, porque el reglamento dice que nueve extranjeros y América jugó con 10 ya (a lo largo del Apertura 2026). Habría que analizarlo Antonio Mohamed

Antonio Mohamed acusó al América de violar el reglamento | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Los señalamientos del 'Turco' Mohamed contra el América son ciertos? ¿Los azulcremas podrían ser sancionados por esta cuestión? A continuación te contamos lo que dice el reglamento.

Lo que dice el reglamento sobre la posible infracción del América

Si bien es cierto que el Club América registró un total de diez futbolistas no formados en México a lo largo del Apertura 2026, el cuadro de Coapa no rompió el reglamento.

Las reglas de la Liga MX establecen que un equipo puede tener hasta nueve jugadores extranjeros registrados al mismo tiempo, pero esta no limita la cantidad de futbolistas no formados en México que se pueden utilizar a lo largo de un mismo certamen.

El América registró 10 extranjeros en su plantilla, pero nunca coincidieron en el mismo momento.

Carlos Álvarez, uno de los fichajes extranjeros del América para el Apertura 2026 | Jam Media/GettyImages

Sebastián Cáceres fue dado de baja después de su venta al Celta de Vigo e Ícaro da Conceição fue registrado con el equipo de la categoría sub-21, tras disputar seis encuentros con el primer equipo. Así se liberaron dosl plazas para las llegadas de Santiago Bueno y Santiago Ramos-Mingo. El joven volante brasileño cuenta con carnet único, el cual le permite tener actividad con ambas categorías.

Actualmente las Águilas cuentan solamente con ocho extranjeros registrados con el primer equipo: Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Cristian Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Bueno y Santiago Ramos-Mingo.