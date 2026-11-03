¿El América violó el reglamento con el Caso Ícaro? La Liga MX responde

El América ha estado en medio de la polémica en las últimas horas. Primero por la acusación de Antonio Mohamed por jugar con 10 futbolistas no formados en México a lo largo del Apertura 2026 y, después, por una posible violación al reglamento de la competencia.

El periodista Alberto Bernard, del Diario Récord, señaló que el club azulcrema podría hacerse acreedor a una sanción por violar el artículo 60 del reglamento de la Liga MX, toda vez que el jugador Ícaro Da Conceição tuvo participación en el torneo jugando con dos números diferentes.

Ícaro da Conceicao, jugador en medio de la polémica | YURI CORTEZ/GettyImages

El mediocampista brasileño fue registrado, y tuvo participación, con el dorsal 27 durante las primeras seis jornadas del Apertura 2026. Para liberar una plaza de extranjero, fue registrado con carnet único en la categoría sub-21, y ocupó el número 217.

El reglamente establece que en caso de romper esta regla, el equipo podría ser sancionado con una multa y hasta pérdida de puntos.

La Liga MX aclara la polémica del América e Ícaro

A través de sus redes sociales, la Liga MX compartió un comunicado en el que aclaró el Caso Ícaro. El organismo señaló que el América no violó el reglamento, ya que hizo el cambio de número de acuerdo con sus procedimientos.

La liga mencionó que el jugador brasileño inició el torneo Apertura 2026 registrado con el número 27, pero que el América solicitó su cambio a la categoría sub-21, movimiento que fue oficializado el 10 de septiembre y conforme al reglamento de la competencia.

Después de este cambio de categoría, al jugador se le asignó un nuevo dorsal, adecuado a la numeración de la categoría, que comprende los números entre el 181 y el 230.

Asimismo, la Liga MX aclaró que Ícaro cuenta con un carnet único, el cual le permite tener actividad tanto en la sub-21 como en el primer equipo.

📰| La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/lqXHqdIRbq — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 3, 2026

Ícaro Da Conceição ha disputado un total de seis partidos en el Apertura 2026 con el primer equipo del América y suma un gol.

En la sub-21 ha jugado dos partidos y también suma un gol.