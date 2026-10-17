El Barcelona empata récord histórico del Real Madrid tras vencer al Betis

El FC Barcelona está teniendo un arranque de ensueño en LaLiga. El equipo de Hansi Flick jugó contra el Real Betis este sábado 17 de octubre y se impuso por marcador de 5-2, con goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo. Con este resultado, los blaugranas obtuvieron su noveno triunfo consecutivo, llegaron a 27 puntos y empataron una marca histórica que solamente había conseguido el Real Madrid.

Los merengues ostentaban una marca única en la historia del futbol español: ganar sus primeros nueve encuentros de la temporada. El conjunto blanco consiguió este récord en la campaña 1968/1969 y ni ellos ni algún otro equipo de LaLiga los había igualado, hasta ahora.

El Real Madrid se coronó campeón en esa temporada y levantó su décimo cuarto título de la primera división española tras su inicio espectacular. ¿Será un buen augurio para el Barcelona de Hansi Flick?

Real Betis v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Los sorprendentes números del FC Barcelona en LaLiga

El Barça ha sido una verdadera aplanadora en la presente temporada del futbol español. El equipo catalán suma nueve victorias en nueve jornadas; en este periplo registra 39 goles a favor y solamente nueve tantos en contra.

En ocho de las nueve fechas de este certamen, la escuadra dirigida por Hansi Flick ha anotado tres o más goles. Solamente ante el Athletic Club no pudo marcar más de dos dianas.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Los blaugranas no pierden un partido oficial desde el pasado 13 de mayo cuando cayeron por la mínima diferencia ante el Deportivo Alavés.

El Barcelona volverá a la actividad el 20 de octubre cuando se mida ante el PSG en el Parque de los Príncipes en la jornada 3 de la Champions League.

El equipo de Hansi Flick tendrá un par de pruebas de fuego en una misma semana, ya que el domingo 25 de octubre se medirá ante el Real Madrid en el Camp Nou en la jornada 10 de LaLiga.