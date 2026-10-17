El Barcelona de Hansi Flick es el Barça de los récords. Los culés son los personajes principales de un comienzo de temporada de película. Muestran una efectividad que los tiene invictos en todas las competiciones y que les permite acercarse a una marca que lleva 102 años vigente. Este sábado, ante al Real Betis por la fecha 9 de LaLiga, tienen la oportunidad de conseguir su 12° victoria consecutiva y quedar a dos triunfos de superar el mejor arranque de su trayectoria.

Los de Flick llevan 11 victorias en sus primeros 11 partidos oficiales, serie que ningún Barça había conseguido desde la creación de LaLiga en 1929. De hecho, para encontrar un registro superior hay que remontarse a la temporada 1923/24, cuando los culés ganaron sus primeros 13 encuentros, del Campeonato de Cataluña y el Campeonato de España.

Una victoria en La Cartuja dejaría al equipo de Flick con 12 triunfos consecutivos, a uno de igualar esa marca y a dos de establecer un récord absoluto para el club. La posibilidad de conseguirlo llega en una semana que no se lo va a dejar fácil porque tiene los enfrentamientos contra el PSG por la Champions League y el Real Madrid en el Clásico.

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La visita al Betis es, en realidad, una oportunidad doble para los catalanes. Además de acercarse a la marca de 1924, una victoria les permitiría igualar el mejor comienzo liguero, establecido por el Merengue de Miguel Muñoz en la temporada 1968/69.

El club blanco consiguió nueve triunfos consecutivos en sus primeras nueve jornadas antes de empatar sin goles ante el Pontevedra. El Barça, por su parte, lleva ocho victorias en ocho encuentros, lo que iguala el registro que consiguió el equipo de Gerardo Martino en 2013/14.

Todo esto podría verse frustrado en el sur de España. Los dirigidos por Manuel Pellegrini llegan al partido con 19 puntos, ocupan la tercera posición y todavía no perdieron como locales en el campeonato. Como si eso fuera poco, vienen de golear 5-2 al Osasuna y de imponerse 3-2 al Porto en la Champions.

A favor del Barcelona, su rendimiento ofensivo lo acompaña. Llevan convertidos 43 goles en diez partidos y solo recibieron nueve y Flick recupera tanto a Raphinha como a Frenkie de Jong, aunque todavía deberá decidir cuántos minutos tendrán después de sus respectivas lesiones.