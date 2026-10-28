El Bayern Múnich avanza por la renovación de Harry Kane hasta 2029
Harry Kane está cerca de extender su contrato con el Bayern Múnich hasta mediados de 2029. Según informó Fabrizio Romano, las negociaciones entraron en su etapa final y los últimos detalles del acuerdo ya fueron resueltos.
De esta manera, el conjunto alemán se encamina a asegurar la permanencia de su principal referencia ofensiva por dos temporadas más de las previstas en su vínculo actual.
Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo de la institución, también se refirió al avance de las conversaciones y transmitió optimismo sobre el desenlace. "¡Soy muy positivo! Estamos trabajando en los detalles. Harry es fantástico, estamos orgullosos de tener al ganador del Balón de Oro", declaró el dirigente al diario BILD.
Los números que respaldan la renovación
Desde su llegada, Kane se convirtió en una pieza fundamental del Bayern. En 159 partidos disputados con la camiseta del equipo bávaro, acumula 156 goles y 40 asistencias, cifras que reflejan su impacto tanto en la definición como en la generación de juego ofensivo.
Su contrato actual se extiende hasta mediados de 2027, por lo que la nueva firma representa una apuesta del Bayern por mantener la continuidad de un futbolista que se adaptó rápidamente al fútbol alemán y que se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del panorama internacional.
La renovación también coincide con uno de los momentos más destacados de la carrera de Kane, tras conquistar el Balón de Oro 2026; el reconocimiento individual elevó todavía más su perfil internacional y reforzó su condición de referente dentro del conjunto alemán.
El Real Madrid y el FC Barcelona, lejos de su futuro
Asimismo, durante los últimos meses, el nombre de Kane apareció vinculado con posibles movimientos al Real Madrid y al Barcelona. Sin embargo, la intención de prolongar su contrato con el Bayern aleja, al menos por ahora, la posibilidad de un cambio de destino y apunta a cerrar las especulaciones sobre su futuro inmediato.
Si se concreta la firma hasta 2029, Kane tendrá la oportunidad de seguir ampliando sus registros goleadores en Múnich y de consolidar su legado en uno de los equipos más importantes de Europa.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.