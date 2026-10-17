El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras vencer 0-1 al Espanyol
El Atlético de Madrid tuvo un comienzo de temporada fructífero y lo sigue aprovechando a medida que avanzan los partidos. Tan solo dos derrotas en diez compromisos son parte del repertorio que mostraron los de Diego Simeone desde que comenzaron las competiciones. Luego de vencer ante el Espanyol en Barcelona, solo tendrán tres días de descanso antes de viajar a Alemania para enfrentarse al Stuttgart por la Champions League, una semana después del duelo contra el Manchester United, en el que se quedaron con la victoria por 2-0.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Colchonero.
Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League
Otro partido de la Champions y esta vez será contra el Stuttgart en Alemania. La intención del Colchonero será de sumar tres puntos más, esta vez como visitante, y acercarse a los puestos que entregan el pase a octavos de final.
- 20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs RC Deportivo, fecha 10 de LaLiga
El penúltimo compromiso de octubre para el Atleti será de local, contra el RC Deportivo que ascendió esta temporada, y corresponde a la fecha 10 de LaLiga.
- 24/10/2026: Atlético de Madrid vs RC Deportivo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Levante vs Atlético de Madrid, fecha 11 de LaLiga
El cierre de mes tendrá un viaje a Valencia para enfrentarse con el Levante en LaLiga. El Cholo y equipo quieren seguir con la buena racha en LaLiga y mantenerse en los primeros puestos de la tabla.
- 31/10/2026: Levante vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, jornada 4 de la Champions League
Un desafío grande está en el horizonte y lo tendrá al Atleti de local. En el Metropolitano recibirán al Bayern Múnich por la cuarta jornada de la Champions y esperan cerrar la primera mitad de la fase de liga con una sonrisa.
- 3/11/2026: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga
¡Clásico a la vista! El Atlético será anfitrión del Barcelona en Madrid por la fecha 12 de LaLiga. Los culés son líderes en la tabla con puntaje perfecto y no le harán fácil la tarea a los del Cholo.
- 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Stuttgart
20/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
RC Deportivo
24/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
Levante
31/10/2026
USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
Bayern Múnich
3/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Barcelona
8/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.