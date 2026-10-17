El Atlético de Madrid tuvo un comienzo de temporada fructífero y lo sigue aprovechando a medida que avanzan los partidos. Tan solo dos derrotas en diez compromisos son parte del repertorio que mostraron los de Diego Simeone desde que comenzaron las competiciones. Luego de vencer ante el Espanyol en Barcelona, solo tendrán tres días de descanso antes de viajar a Alemania para enfrentarse al Stuttgart por la Champions League, una semana después del duelo contra el Manchester United, en el que se quedaron con la victoria por 2-0.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Colchonero.

Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

Deniz Undav, Stuttgart | NurPhoto/GettyImages

Otro partido de la Champions y esta vez será contra el Stuttgart en Alemania. La intención del Colchonero será de sumar tres puntos más, esta vez como visitante, y acercarse a los puestos que entregan el pase a octavos de final.

20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs RC Deportivo, fecha 10 de LaLiga

Yeremay Hernandez, RC Deportivo | Octavio Passos/GettyImages

El penúltimo compromiso de octubre para el Atleti será de local, contra el RC Deportivo que ascendió esta temporada, y corresponde a la fecha 10 de LaLiga.

24/10/2026: Atlético de Madrid vs RC Deportivo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Levante vs Atlético de Madrid, fecha 11 de LaLiga

Brugue, Levante | JOSE JORDAN/GettyImages

El cierre de mes tendrá un viaje a Valencia para enfrentarse con el Levante en LaLiga. El Cholo y equipo quieren seguir con la buena racha en LaLiga y mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

31/10/2026: Levante vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, jornada 4 de la Champions League

Harry Kane, Bayern Munich | CARINA JOHANSEN/GettyImages

Un desafío grande está en el horizonte y lo tendrá al Atleti de local. En el Metropolitano recibirán al Bayern Múnich por la cuarta jornada de la Champions y esperan cerrar la primera mitad de la fase de liga con una sonrisa.

3/11/2026: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Lamine Yamal, Barcelona | Ferda Demir/GettyImages

¡Clásico a la vista! El Atlético será anfitrión del Barcelona en Madrid por la fecha 12 de LaLiga. Los culés son líderes en la tabla con puntaje perfecto y no le harán fácil la tarea a los del Cholo.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Stuttgart 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 RC Deportivo 24/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV Levante 31/10/2026 USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV Bayern Múnich 3/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Barcelona 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV