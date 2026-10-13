Un partido más para el invicto. El Barcelona viajó a Turquía por la jornada 2 de la Champions League y le ganó por marcador de 4-1 al Galatasaray en Estambul, con goles de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Los dirigidos por Hansi Flick, de esta manera, acumulan 12 victorias consecutivas, de las cuales nueve fueron por una diferencia superior a tres goles. El sábado volverán a las canchas por LaLiga cuando enfrenten al Real Betis en el sur de España y luego el calendario los llevará a medirse con el PSG en el Parque de los Príncipes.

Real Betis vs Barcelona, fecha 9 de LaLiga

Ez Abde, Real Betis | NurPhoto/GettyImages

El Barça vuelve a LaLiga con una visita al Betis en La Cartuja. El Verdiblanco ya dio una muestra de lo difícil que puede resultar vencerlo como local, cuando superó al Real Madrid en la fecha 4.

17/10/2026: Real Betis vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

PSG vs Barcelona, jornada 3 de la Champions League

Ousmane Dembele, PSG | Catherine Steenkeste/GettyImages

París será la sede de uno de los enfrentamientos más interesantes de la tercera jornada de la Champions. El Barça enfrentará al PSG, que ganó las últimas dos ediciones del certamen, en un duelo entre dos equipos que aspiran a levantar el trofeo europeo.

20/10/2026: PSG vs Barcelona - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Yan Diomande, Real Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

El Camp Nou será la sede del primer Clásico de la temporada, con los culés y el Merengue cara a cara el 25 de octubre. El resultado podría tener consecuencias importantes en la clasificación, y eso que la temporada recién comienza.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga

Lucas Boye, Alaves | Quality Sport Images/GettyImages

Segundo partido consecutivo en Cataluña, esta vez ante el Alavés. Apenas seis días después de recibir al Madrid, el Barça volverá a jugar ante su afición por la 11° jornada de LaLiga

31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Nicolas Jackson, Aston Villa | Aston Villa/GettyImages

Y de nuevo, la Champions. El Barcelona recibirá al Aston Villa por la jornada 4 de la competencia europea y buscará cerrar la primera mitad de los partidos de fase de liga con un resultado positivo.

3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Real Betis 17/10/2026 USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD PSG 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Real Madrid 25/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 31/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Aston Villa 3/11/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD