El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras golear 4-1 al Galatasaray
Un partido más para el invicto. El Barcelona viajó a Turquía por la jornada 2 de la Champions League y le ganó por marcador de 4-1 al Galatasaray en Estambul, con goles de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.
Los dirigidos por Hansi Flick, de esta manera, acumulan 12 victorias consecutivas, de las cuales nueve fueron por una diferencia superior a tres goles. El sábado volverán a las canchas por LaLiga cuando enfrenten al Real Betis en el sur de España y luego el calendario los llevará a medirse con el PSG en el Parque de los Príncipes.
Real Betis vs Barcelona, fecha 9 de LaLiga
El Barça vuelve a LaLiga con una visita al Betis en La Cartuja. El Verdiblanco ya dio una muestra de lo difícil que puede resultar vencerlo como local, cuando superó al Real Madrid en la fecha 4.
- 17/10/2026: Real Betis vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30
PSG vs Barcelona, jornada 3 de la Champions League
París será la sede de uno de los enfrentamientos más interesantes de la tercera jornada de la Champions. El Barça enfrentará al PSG, que ganó las últimas dos ediciones del certamen, en un duelo entre dos equipos que aspiran a levantar el trofeo europeo.
- 20/10/2026: PSG vs Barcelona - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga
El Camp Nou será la sede del primer Clásico de la temporada, con los culés y el Merengue cara a cara el 25 de octubre. El resultado podría tener consecuencias importantes en la clasificación, y eso que la temporada recién comienza.
- 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga
Segundo partido consecutivo en Cataluña, esta vez ante el Alavés. Apenas seis días después de recibir al Madrid, el Barça volverá a jugar ante su afición por la 11° jornada de LaLiga
- 31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League
Y de nuevo, la Champions. El Barcelona recibirá al Aston Villa por la jornada 4 de la competencia europea y buscará cerrar la primera mitad de los partidos de fase de liga con un resultado positivo.
- 3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Real Betis
17/10/2026
USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
PSG
20/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Real Madrid
25/10/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Alavés
31/10/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Aston Villa
3/11/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.