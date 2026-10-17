Invicto intacto. El Barcelona se quedó con los tres puntos en su visita al Real Betis por LaLiga. Los blaugranas se impusieron este fin de semana por marcador de 5-2 con goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo. Con este resultado, los catalanes suman nueve triunfos en nueve partidos esta temporada del futbol español.

Con una racha de 13 victorias en todas las competencias, el Barcelona llega al partido de este martes contra el PSG por la Champions League.

Va a ser uno de los desafíos más grandes para los culés en lo que va de la temporada y se da nada más y nada menos que en la misma semana que el Clásico contra el Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán que regular las cargas y prepararse para semanas sin respiro.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.

PSG vs Barcelona, jornada 3 de la Champions League

Ferran Torres, PSG | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barça viajará a Francia para medirse con el PSG, campeón de las últimas dos ediciones de la Champions. El encuentro va a reunir a dos de los candidatos a conquistar el título y podría cortar el invicto en la competencia de alguno de estos clubes.

20/10/2026: PSG vs Barcelona - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Marc Cucurella, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

El primer Clásico de la temporada se jugará en el Camp Nou, donde los culés recibirán al Real Madrid. Todavía queda mucha liga por delante, pero los tres puntos en juego podrían modificar las posiciones de los equipos en la clasificación.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga

Nicolas Valentini, Alaves | Quality Sport Images/GettyImages

La fecha 11 de LaLiga se jugará otra vez en el Camp Nou seis días después del Clásico. En esta oportunidad, el rival será el Alavés y los dirigidos por Flick van a intentar aprovechar su segunda presentación consecutiva como locales para seguir sumando.

31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Johan Manzambi, Aston Villa | Molly Darlington/GettyImages

La actividad europea seguirá con la visita del Aston Villa al Camp Nou. Va a ser el cuarto partido del Barça en la fase de liga de la Champions, que llegará a la mitad de su calendario con este encuentro.

3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Clásico con picante, sobre todo después de todo lo que pasó entre Julián Álvarez y el mercado de fichajes veraniego. Serán los culés los que tengan que viajar a Madrid para este partido correspondiente a la fecha 12 de LaLiga.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming PSG 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones Real Madrid 25/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 31/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Aston Villa 3/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Atlético de Madrid 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD