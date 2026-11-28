El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras perder 2-1 ante el Alavés
Sin respiro. El Real Madrid ya está inmerso en la seguidilla de partidos de fin de año y espera que los resultados lo acompañen. El primer desafío en el cierre de noviembre fue ante el Alavés en el Bernabéu por LaLiga, en un encuentro que terminó 2-1 a favor de los Babazorros. Tras este resultado, el cuadro merengue cayó al tercer lugar de la clasificación.
Apenas cuatro días después, el Merengue disputará el partido adelantado de la fecha 23 contra la Real Sociedad y así continuará con una serie de compromisos con poco tiempo de descanso, que incluirá un viaje a Londres para enfrentarse al Arsenal por la Champions League.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Sociedad vs Real Madrid, fecha 23 de LaLiga
La participación del Merengue y la Real Sociedad en la Supercopa de España motivó la reprogramación de este partido de LaLiga para principios de diciembre. Los dirigidos por José Mourinho viajarán a San Sebastián, donde consiguieron una victoria en su última visita al Reale Arena.
- 02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
Athletic Club vs Real Madrid, fecha 15 de LaLiga
Por segunda vez en cuestión de días, el Merengue tendrá que desplazarse al País Vasco. En esta ocasión, visitarán al Athletic Club en San Mamés para protagonizar uno de los partidos de mayor tradición del fútbol español.
- 06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 16:15
Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la Champions League
El Emirates va a ser testigo del reencuentro entre dos candidatos a ganar la Champions. El Madrid va a tener la oportunidad de tener revancha ante el Arsenal, que ya supo poner fin a sus aspiraciones en la máxima competición continental.
- 09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Osasuna, fecha 16 de LaLiga
Después de tres partidos consecutivos fuera de casa, el Merengue volverá al Bernabéu para recibir al Osasuna. El resultado de este partido podría ser determinante para las aspiraciones del Merengue de despedir el 2026 por encima del Barcelona en la clasificación.
- 13/12/2026: Real Madrid vs Osasuna - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
RC Deportivo vs Real Madrid, fecha 17 de LaLiga
El RC Deportivo será el siguiente rival de Mourinho y equipo en LaLiga. El partido será el último del año y justo antes del parón navideño.
- 20/12/2026: RC Deportivo vs Real Madrid - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Real Sociedad
2/12/2026
USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
LaLiga
USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Athletic Club
6/12/2026
USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Arsenal
9/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Osasuna
13/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
RC Deportivo
20/12/2026
USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00
LaLiga
USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.