Sin respiro. El Real Madrid ya está inmerso en la seguidilla de partidos de fin de año y espera que los resultados lo acompañen. El primer desafío en el cierre de noviembre fue ante el Alavés en el Bernabéu por LaLiga, en un encuentro que terminó 2-1 a favor de los Babazorros. Tras este resultado, el cuadro merengue cayó al tercer lugar de la clasificación.

Apenas cuatro días después, el Merengue disputará el partido adelantado de la fecha 23 contra la Real Sociedad y así continuará con una serie de compromisos con poco tiempo de descanso, que incluirá un viaje a Londres para enfrentarse al Arsenal por la Champions League.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Sociedad vs Real Madrid, fecha 23 de LaLiga

Oyazarbal está entre los goleadores de la Real Sociedad | DeFodi Images/GettyImages

La participación del Merengue y la Real Sociedad en la Supercopa de España motivó la reprogramación de este partido de LaLiga para principios de diciembre. Los dirigidos por José Mourinho viajarán a San Sebastián, donde consiguieron una victoria en su última visita al Reale Arena.

02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00

Athletic Club vs Real Madrid, fecha 15 de LaLiga

El Athletic quiere acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales | Quality Sport Images/GettyImages

Por segunda vez en cuestión de días, el Merengue tendrá que desplazarse al País Vasco. En esta ocasión, visitarán al Athletic Club en San Mamés para protagonizar uno de los partidos de mayor tradición del fútbol español.

06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 16:15

Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la Champions League

El Arsenal quiere acomodarse en la tabla de clasificación a los octavos de la Champions | Visionhaus/GettyImages

El Emirates va a ser testigo del reencuentro entre dos candidatos a ganar la Champions. El Madrid va a tener la oportunidad de tener revancha ante el Arsenal, que ya supo poner fin a sus aspiraciones en la máxima competición continental.

09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Osasuna, fecha 16 de LaLiga

El Osasuna necesita encontrar regularidad en LaLiga | Quality Sport Images/GettyImages

Después de tres partidos consecutivos fuera de casa, el Merengue volverá al Bernabéu para recibir al Osasuna. El resultado de este partido podría ser determinante para las aspiraciones del Merengue de despedir el 2026 por encima del Barcelona en la clasificación.

13/12/2026: Real Madrid vs Osasuna - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

RC Deportivo vs Real Madrid, fecha 17 de LaLiga

La seguidilla de partidos del RC Deportivo no será nada fácil | Europa Press Sports/GettyImages

El RC Deportivo será el siguiente rival de Mourinho y equipo en LaLiga. El partido será el último del año y justo antes del parón navideño.

20/12/2026: RC Deportivo vs Real Madrid - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Real Sociedad 2/12/2026 USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00 LaLiga USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ Athletic Club 6/12/2026 USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ Arsenal 9/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Osasuna 13/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ RC Deportivo 20/12/2026 USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00 LaLiga USA: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+