El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 2-1 al Barcelona
El Real Madrid obtuvo una victoria de oro en el Camp Nou: la escuadra merengue se impuso por marcador de 2-1 sobre el Barcelona con un doblete de Kylian Mbappé. El equipo de José Mourinho llegó a 24 puntos, tres por debajo del cuadro blaugrana.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga
Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.
- 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League
El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.
- 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga
El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.
- 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga
Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.
- 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League
A pesar de las dificultades en competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.
- 24/11/2026: Real Madrid - PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal TV / Streaming
Racing de Santander
1 de noviembre
USA: 10:15, MEX: 09:15,
La Liga
USA: ESPN+
AEK Atenas
4 de noviembre
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
UCL
USA: ESPN+
Valencia
7 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
La Liga
USA: ESPN+MEX: Sky SportsESP: LaLiga TV
Celta de Vigo
21 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
La Liga
USA: ESPN+
PSV
24 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UCL
USA: ESPN+
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.