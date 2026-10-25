El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 2-1 al Barcelona

El Real Madrid obtuvo una victoria de oro en el Camp Nou: la escuadra merengue se impuso por marcador de 2-1 sobre el Barcelona con un doblete de Kylian Mbappé. El equipo de José Mourinho llegó a 24 puntos, tres por debajo del cuadro blaugrana.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.

1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIG | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.

4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.

7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.

21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

A pesar de las dificultades en competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.

24/11/2026: Real Madrid - PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Horario Competición Canal TV / Streaming Racing de Santander 1 de noviembre USA: 10:15, MEX: 09:15,

ESP: 16:15 La Liga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV AEK Atenas 4 de noviembre USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 UCL USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Valencia



7 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 La Liga



USA: ESPN+MEX: Sky SportsESP: LaLiga TV Celta de Vigo 21 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 La Liga



USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV PSV 24 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UCL USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones