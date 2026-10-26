El calendario de los siguientes partidos del América tras perder 1-2 con Pachuca

Las Águilas del América perdieron 1-2 este domingo en el Estadio Banorte Azteca y lo hicieron contra su más grande némesis, el Pachuca. Los hidalguenses se adelantaron en el marcador por la vía de Alan Bautista y aunque Henry Martín igualó los cartones muy temprano en el complemento, el marroquí Oussama Idrissi puso las cifras definitivas.



Una vez más el encuentro de los azulcremas trajo algo de polémica, ya que el español Carlos Álvarez se tapó la boca para decirle algo al paraguayo Sergio Barreto, sin embargo, el VAR ni el árbitro hicieron nada cuando la famosa ‘Ley Prestianni’ ya se aplicó hasta en una Copa del Mundo, sin olvidar que en este mismo semestre se echó al uruguayo Rodrigo Aguirre de Tigres por esa misma razón.



Fuera de ello, los Millonetas siguen en lo más alto de la clasificación con 27 unidades, con Cruz Azul y Chivas pisándole los talones al tener 26, no obstante, el superlíder tiene la gran ventaja de que aún tiene un duelo pendiente.



Aquí está el calendario de los siguientes encuentros del Ave:

¡PACHUCA LE PEGA AL AMÉRICA EN EL AZTECA! 👊🏼💥



Pachuca le amargó la noche de homenaje al América y a Paco Memo Ochoa, amigos.



Con goles de Bautista al 12' e Idrissi al 74', los Tuzos rompieron la racha de 5 jornadas sin perder de las Águilas de Almada. pic.twitter.com/Yh7cexwISe — Andre Marín (@andremarinpuig) October 26, 2026

América vs Xolos

Miércoles, 28 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 7, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Xolos | Jam Media/GettyImages

Por fin las Águilas encaran su duelo pendiente de la Jornada 7. El equipo azulcrema recibe la visita de los Canes Aztecas bajo el mando del uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, quienes han sido algo irregulares a lo largo del torneo, aunque tienen bien definido su estilo de juego enfocado en el contraataque. Tijuana se está quedando atrás en el tema de la calificación al ser onceavo con 17 puntos a falta de su encuentro de esta jornada, por eso debe salir a ganar sí o sí. El punto a favor del Ave es que los fronterizos no salen victoriosos en el Nido desde el pasado 25 de agosto del 2012, es decir, hace más de una década.

América vs Toluca

Sábado, 31 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jesús Gallardo, Federico Viñas y Jorge Díaz Price | Leopoldo Smith/GettyImages

Uno de los duelos imperdibles de cada seis meses, ya que azulcremas y choriceros tienen una rivalidad muy marcada, además es garantía de goles normalmente, sin importar en cuál cancha estén. Por ahora los Diablos Rojos son quintos de la tabla con 23 puntos, así que en su mente debe estar aspirar a los primeros lugares. El semestre pasado, el club capitalino venció 2-1 con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez.

Pumas vs América

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Pumas | Jam Media/GettyImages

Una edición más del Clásico Capitalino y probablemente veamos otro encuentro de alarido debido a la necesidad que tienen los auriazules de ganar para no decir adiós antes de la Liguilla. El proyecto del argentino Esteban Solari no ha salido como se tenía esperado a pesar de la continuidad de gran parte de la plantilla. En esta jornada, los universitarios se quedaron a nada de sumar de a tres, pero Tigres les arruinó todo al igualar 1-1. Universidad aparece en el doceavo escalón con 17 unidades.

Tigres vs América

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Juan Brunetta y Alan Franco | Manuel Velasquez/GettyImages

Vaya cierre que tiene el Ave en la fase regular, ya que enfrenta a otro rival que está urgido de victorias para no quedarse fuera de la Fiesta Grande porque está en puesto 14 con 15 unidades. La partida del histórico francés André-Pierre Gignac fue apenas el inicio del desplome regio, que luego perdió al técnico argentino Guido Pizarro, llegando los cambios en la directiva. Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar el barco y la U de Nuevo León está por ver cortada su racha de 23 Liguillas al hilo.