El calendario de los siguientes partidos del América tras perder 1-2 con Pachuca
Las Águilas del América perdieron 1-2 este domingo en el Estadio Banorte Azteca y lo hicieron contra su más grande némesis, el Pachuca. Los hidalguenses se adelantaron en el marcador por la vía de Alan Bautista y aunque Henry Martín igualó los cartones muy temprano en el complemento, el marroquí Oussama Idrissi puso las cifras definitivas.
Una vez más el encuentro de los azulcremas trajo algo de polémica, ya que el español Carlos Álvarez se tapó la boca para decirle algo al paraguayo Sergio Barreto, sin embargo, el VAR ni el árbitro hicieron nada cuando la famosa ‘Ley Prestianni’ ya se aplicó hasta en una Copa del Mundo, sin olvidar que en este mismo semestre se echó al uruguayo Rodrigo Aguirre de Tigres por esa misma razón.
Fuera de ello, los Millonetas siguen en lo más alto de la clasificación con 27 unidades, con Cruz Azul y Chivas pisándole los talones al tener 26, no obstante, el superlíder tiene la gran ventaja de que aún tiene un duelo pendiente.
Aquí está el calendario de los siguientes encuentros del Ave:
América vs Xolos
Miércoles, 28 de octubre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 7, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Por fin las Águilas encaran su duelo pendiente de la Jornada 7. El equipo azulcrema recibe la visita de los Canes Aztecas bajo el mando del uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, quienes han sido algo irregulares a lo largo del torneo, aunque tienen bien definido su estilo de juego enfocado en el contraataque. Tijuana se está quedando atrás en el tema de la calificación al ser onceavo con 17 puntos a falta de su encuentro de esta jornada, por eso debe salir a ganar sí o sí. El punto a favor del Ave es que los fronterizos no salen victoriosos en el Nido desde el pasado 25 de agosto del 2012, es decir, hace más de una década.
América vs Toluca
Sábado, 31 de octubre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 15, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Uno de los duelos imperdibles de cada seis meses, ya que azulcremas y choriceros tienen una rivalidad muy marcada, además es garantía de goles normalmente, sin importar en cuál cancha estén. Por ahora los Diablos Rojos son quintos de la tabla con 23 puntos, así que en su mente debe estar aspirar a los primeros lugares. El semestre pasado, el club capitalino venció 2-1 con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez.
Pumas vs América
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Una edición más del Clásico Capitalino y probablemente veamos otro encuentro de alarido debido a la necesidad que tienen los auriazules de ganar para no decir adiós antes de la Liguilla. El proyecto del argentino Esteban Solari no ha salido como se tenía esperado a pesar de la continuidad de gran parte de la plantilla. En esta jornada, los universitarios se quedaron a nada de sumar de a tres, pero Tigres les arruinó todo al igualar 1-1. Universidad aparece en el doceavo escalón con 17 unidades.
Tigres vs América
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Vaya cierre que tiene el Ave en la fase regular, ya que enfrenta a otro rival que está urgido de victorias para no quedarse fuera de la Fiesta Grande porque está en puesto 14 con 15 unidades. La partida del histórico francés André-Pierre Gignac fue apenas el inicio del desplome regio, que luego perdió al técnico argentino Guido Pizarro, llegando los cambios en la directiva. Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar el barco y la U de Nuevo León está por ver cortada su racha de 23 Liguillas al hilo.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.