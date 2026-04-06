El Chelsea se asegura un fichaje más para el verano

La temporada del Chelsea no ha sido buena. Luego de ganar el Mundial de Clubes en el verano, se esperaba que el cuadro de Londres fuese capaz de ganar títulos, o al menos competir por los títulos de peso este curso. No fue el caso y ciertamente ni siquiera han estado cerca de ello.

Hoy, el equipo está en medio de una transformación luego del despido de Enzo Maresca como entrenado. El reemplazo elegido fue Liam Rosenior, quien al menos por ahora, no ha dado lo esperado. Pese a ello, todo indica que la apuesta seguirá con el entrenador inglés, a quien ya le llevan sus piezas de confianza.

TENDRÁ REVANCHA EN PREMIER💪🏻🔥🔵



🚨 Según informó Andrés Onrubia en AS, Chelsea y Estrasburgo han alcanzado un acuerdo total por el fichaje de Valentín Barco.



✍️ El argentino se incorporará tras la Copa del Mundo y firmará contrato por seis temporadas, hasta 2032. Además, dará… pic.twitter.com/2kh5mA13WO — 365Scores (@365ScoresApp) April 6, 2026

Valentín Barco será jugador del Chelsea a partir del verano. El hombre que corre por todo el carril izquierdo retornará a la Premier League luego de una primera etapa con el Brighton, donde su rendimiento no fue el esperado.

Ahora, con mucho más rodaje, el argentino se sumará al Chelsea con el fin de firmar su revancha en Inglaterra. Cabe señalar que no será sencillo llegar a ser el estelar. Pues frente a él, se encuentra Marc Cucurella. Con todo y lo antes mencionado, Valentí firma un contrato muy largo plazo con los londinenses, 6 años fijos.

Argentina v Zambia - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Barco es otro movimiento resultado de la multipropiedad alrededor del Chelsea. El argentino llega proveniente del Strasbourg, club que de la misma forma es propiedad que de BlueCo. Sin embargo, no es el primero, de hecho, es el cuadro traspaso entre ambos equipos en el lapso de seis meses.

El primero fue Emanuel Emhega, delantero que se unirá en el verano de igual forma. El segundo Liam Rosenior, quien tomó la dirección técnica del equipo. Días después en ese mismo mercado de invierno, Mamadou Sarr llegó a la zaga del Chelsea a pedido directo del técnico. Hoy el listado cierra con Barco.