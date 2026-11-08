El FC Barcelona jugará un duelo crucial este domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid: si gana mantendrá todo tal como está, pero si pierde le cederá la cima de la clasificación de LaLiga al Colchonero y quedará igualado en el segundo puesto con el Real Madrid, que este domingo le ganó a domicilio al Valencia. Para este partido será importantísimo Raphinha, que viene siendo la máxima figura del equipo de Flick, aunque enfrentar a los de Simeone no le sienta nada bien...

El internacional brasileño se vio las caras con el Atlético en 10 oportunidades, con ocho victorias, un empate y una derrota. Hasta ahí todo viento en popa para él, pero el problema es cuando se desmenuzan las estadísticas individuales: solo le marcó dos tantos en esa decena de encuentros.

Uno de sus tantos llegó el 2 de diciembre del año pasado, cuando fue el autor del empate parcial en la victoria de su equipo. Además, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 25/26, anotó uno de los tres tantos de su equipo. Cabe destacar que, por ejemplo, se perdió toda la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League de la temporada pasada por un problema muscular.

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El internacional brasileño está siendo realmente importante para el Barça en esta temporada, acomodado más como centrodelantero posicional y no tanto como extremo por alguna de las bandas: lleva 19 goles en 13 partidos, con 15 de ellos en LaLiga posicionándose como el goleador del campeonato hasta el momento.

"Creo que es la mejor situación para el club y para Rapha. Estoy contento por su renovación, es importante para el futuro del club. Es nuestro capitán", dijo Hansi Flick sobre la renovación del ex Leeds hasta 2030 en la rueda de prensa previa a la visita al Metropolitano.