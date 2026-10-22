El enigmático mensaje de Vinícius Jr. que refleja su difícil presente en el Real Madrid

El Real Madrid celebró una contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, pero el resultado no evitó que una de las principales preocupaciones del equipo volviera a quedar en evidencia.

Vinícius Jr. volvió a tener una participación discreta y acaparó parte de la atención al abandonar el terreno de juego con gesto de frustración.

El brasileño no consiguió marcar diferencias en ataque y fue sustituido por José Mourinho en el minuto 70. Su reacción, visiblemente afectado mientras abandonaba el terreno de juego, alimentó las dudas sobre su estado anímico y el momento futbolístico que atraviesa.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La sequía goleadora que preocupa al madridismo

Los números reflejan las dificultades del delantero para recuperar su mejor versión: Vinícius acumula nueve partidos consecutivos sin marcar con la camiseta blanca y apenas suma un gol en lo que va de temporada oficial. Una estadística que contrasta con el protagonismo que tuvo en campañas anteriores.

A su falta de contundencia se sumaron algunos errores en la entrega y una participación ofensiva por debajo de las expectativas. Durante el encuentro, un sector del Santiago Bernabéu manifestó su descontento con silbidos, una reacción que evidenció la impaciencia de parte de la afición.

La sustitución también llamó la atención porque el futbolista no podrá disputar el próximo Clásico ante el FC Barcelona, debido a la sanción de cuatro partidos que recibió en LaLiga tras su expulsión frente al Villarreal. En su lugar ingresó Yan Diomande, quien respondió con un destacado desempeño y un gol que aportó frescura al ataque merengue.

El mensaje de Vinícius tras otra actuación discreta

Horas después del encuentro, el brasileño recurrió a sus redes sociales para compartir una reflexión que muchos interpretaron como una referencia al momento que atraviesa. "Viviendo cada momento. Todo pasa...", escribió en Instagram.

Aunque el mensaje no menciona directamente sus dificultades dentro del campo, su tono reflexivo dejó abierta la interpretación sobre cómo está viviendo esta etapa.

Mientras tanto, Mourinho y Kylian Mbappé respaldaron públicamente al delantero y destacaron su trabajo dentro del equipo, en un intento por bajar la tensión que rodea al futbolista. "Vinícius necesita el apoyo de todos y que te piten en tú casa te hace daño", señaló el técnico.

Ahora, el futbolista merengue tendrá que aprovechar los próximos compromisos para recuperar la confianza y reencontrarse con el gol, una asignatura pendiente que empieza a pesar en el Real Madrid.

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