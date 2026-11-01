El FC Barcelona también sufre las consecuencias de los comentarios de Kylian Mbappé sobre China

Las repercusiones de los comentarios "desafortunados" de Kylian Mbappé, en los que pareció calificar al antiguo líder chino Mao Zedong de "dictador", han trascendido ya la figura del jugador francés y al Real Madrid.

A pesar de las disculpas ofrecidas tanto por Mbappé, redactadas en francés, chino e inglés, como por el Real Madrid, la cadena estatal china CCTV ha cumplido, al parecer, su amenaza de suspender toda cobertura de los partidos de LaLiga, incluida la contundente victoria del Barcelona frente al Alavés el pasado sábado.



Mbappé desató la indignación de millones de personas tras la difusión de un vídeo en redes sociales en el que reaccionaba a varios memes de internet. El delantero del Real Madrid señaló una imagen en la que aparecía caracterizado como Mao, el controvertido fundador de la República Popular China, a quien no supo identificar con precisión. "Creo que era un dictador chino", comentó entre risas.



TOPSHOT-FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE | JADE GAO/GettyImages

Esta descripción, hecha sin mala intención, provocó una reacción por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y llevó a numerosas marcas nacionales a desvincularse rápidamente de Mbappé. Estas consecuencias podrían costarle al jugador francés millones de euros en contratos de patrocinio perdidos y ya han afectado al resto de la máxima categoría del fútbol español.

El medio de comunicación español EFE informó que ninguno de los partidos de LaLiga disputados el sábado fue retransmitido por CCTV, ni apareció en la programación prevista de dicho canal. El encuentro del domingo entre el Real Madrid y el Racing de Santander también brillará por su ausencia, mientras que todos los partidos anteriores en los que participó el equipo de Mbappé fueron eliminados de la aplicación. De continuar esta situación, los clubes de LaLiga podrían sufrir un grave perjuicio económico debido a la pérdida de ingresos por derechos de retransmisión.



La plataforma de streaming china Migu sí ofreció cobertura de los partidos del FC Barcelona y de otros equipos españoles; sin embargo, el Real Madrid fue, una vez más, excluido. El conjunto que derrotó al Barça en el Clásico del pasado fin de semana, gracias a los goles de Mbappé, no figuró en ninguna de las emisiones retrospectivas de Migu correspondientes a los meses de agosto o septiembre.

José Mourinho se mantiene firme en sus comentarios sobre Mbappé

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Si alguien sabe lo que es sufrir las consecuencias de unos comentarios inoportunos, ese es José Mourinho. El entrenador del Real Madrid es conocido, para bien o para mal, por su franqueza, y siempre se le recordará por esa cautela irónica que surge cuando uno se arriesga a cruzar la línea. "Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en un lío gordo. Un lío muy gordo. Y no quiero meterme en un lío así", declaró en 2014.



Ahora que Mbappé se ha visto, junto con el resto de la máxima categoría del fútbol español, en un aprieto considerable, Mourinho no ha tardado en salir en su defensa: "Estos son los peligros del mundo actual, donde, a menudo, lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca. Porque conlleva riesgos decir o comentar cualquier cosa".



"Pero también he visto a Mbappé actuar con gran responsabilidad, junto a un club que, en este sentido, ha demostrado una enorme clase. Por nuestra parte, eso es todo. No tenemos nada más que añadir. Tanto el Real Madrid como Kylian Mbappé han tenido la elegancia de reaccionar de inmediato y, como entrenador, me siento muy bien representado por ambos", agregó.