La planificación de la temporada del FC Barcelona en cuanto a los fichajes del mercado de verano ha tenido una falencia grande en la última línea, ya que han optado por quedarse con lo que había ante la salida de Ronald Araújo a préstamo al Liverpool. Ahora, con más urgencia, saldrán a buscar un nombre que los ayude a alcanzar los objetivos de la campaña 2026/27.

El nombre apuntado, según informa Sky Alemania, es el de Castello Lukeba, internacional francés de raíces angoleñas que milita en el RB Leipzig. El citado medio reporta que "el futbolista considera que ha llegado el momento de incorporarse a un gran club europeo". Además, ser traspasado al Barça le daría un lugar de privilegio pensando en volver a Les Bleus para ganarse un lugar.

En lo que va de la campaña, el zaguero de 23 años dijo presente en once de los 14 partidos del RB Leipzig, aún sin aporte de goles ni asistencias. Tuvo dos ausencias por problemas musculares, mientras que solamente en una oportunidad se quedó en el banquillo.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

Su perfil de jugador cuadra perfecto con la idioscincracia del Barcelona: es un defensor central zurdo que combina velocidad, buena salida de balón y capacidad para defender hacia adelante. Tiene una muy buena aceleración para corregir a campo abierto y cubrir espacios a su espalda, mientras que es técnicamente fino, conduce con confianza y tiene capacidad para romper líneas mediante pases verticales.

El FC Barcelona marcha puntero de LaLiga con 30 puntos sobre 33 posibles, solamente manchado el registro récord por la caída en El Clásico frente al Real Madrid. En la UEFA Champions League están quintos de la fase de liga con nueve unidades, producto de tres victorias y solamente una caída, esta ante el vigente bicampeón, el París Saint-Germain.