El gigante de Argentina que tiene en la mira a Gabriel Milito
Gabriel Milito vuelve a colocarse en el radar de uno de los clubes más importantes del continente. River Plate ha reactivado su interés por el entrenador argentino, actualmente al frente de las Chivas, con la intención de convertirlo en una de sus principales alternativas para asumir el proyecto deportivo durante el próximo verano.
River no lo ha pasado bien este año. El rendimiento del equipo no ha estado a la par de la inversión millonaria que realizaron. Siendo el caso, el club está a la caza de un técnico que sea capaz de explotar su plantel con un fútbol a la altura del mismo.
De acuerdo con la información compartida por Hernán Pereyra, periodista de ESPN Deportes, River Plate nuevamente tiene entre sus candidatos a Gabriel Milito. El interés no es reciente, pues el estratega ya había sido considerado anteriormente por el conjunto argentino, sin embargo, no se pudo llegar a más debido a que el técnico mostró total respeto por Chivas.
Uno de los factores que alimentan las expectativas de River Plate es la situación contractual del entrenador con Guadalajara. Hasta el momento, Milito no ha concretado una renovación con Chivas, circunstancia que desde Argentina interpretan como una oportunidad para intentar convencerlo de regresar a su país.
Sin embargo, el interés todavía no se ha transformado en una negociación formal entre las partes involucradas. No existe un acuerdo ni una propuesta definitiva sobre la mesa, por lo que cualquier escenario relacionado con su salida permanece sujeto a futuros movimientos. Por ahora, únicamente se conoce la intención del conjunto argentino de explorar nuevamente esta posibilidad.
Mientras tanto, Gabriel Milito mantiene su atención completamente concentrada en el cierre del torneo mexicano. Sabe que Chivas tiene opciones reales de ganar la Liga MX y no quiere perder ese enfoque.
El panorama podría adquirir mayor claridad una vez concluida la participación de Chivas en el campeonato. River Plate tendrá que definir si convierte su interés en una propuesta concreta, mientras Guadalajara deberá resolver el futuro contractual de su entrenador. Por ahora, Milito continúa trabajando con normalidad, aunque su nombre vuelve a generar expectativas en Argentina.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.